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Коснется тысяч сотрудников. В Facebook анонсировали масштабные увольнения

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Понедельник 07 ноября 2022 16:11
Коснется тысяч сотрудников. В Facebook анонсировали масштабные увольнения Фото: в Facebook анонсировали масштабные увольнения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Facebook планирует на этой неделе начать масштабные увольнения, которые затронут тысячи сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Увольнения могут быть связаны с сокращением доходов и резким увеличением расходов компании. Ранее сообщалось, что Facebook был вынужден сократить свои траты на 67 миллиардов долларов. Только за последний год компания потеряла в цене около полтриллиона долларов.

На снижение прибыли влияют замедление глобального экономического роста, конкуренция с TikTok, изменения политики конфиденциальности Apple и пр.

"В 2023 году мы собираемся сосредоточить наши инвестиции на небольшом количестве высокоприоритетных областей. Это означает, что некоторые команды значительно вырастут, но большинство других команд останутся на прежнем уровне или сократятся", - сказал Цукерберг во время последнего телефонного разговора с сотрудниками.

Ранее мы писали, что соцсеть Facebook начала тестировать новые настройки своей ленты. Нововведения позволят вручную выбирать, какие посты хочется видеть чаще.

Напомним, что Instagram существенно увеличил продолжительность Stories. Также, Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей.

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