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Instagram планує дозволити робити репости дописів інших користувачів

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П'ятниця 09 вересня 2022 20:02
Instagram планує дозволити робити репости дописів інших користувачів Фото: Instagram планує дозволити робити репости дописів інших користувачів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Instagram дозволить робити репости дописів і відео, а незабаром запустять тестування для "невеликої кількості користувачів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

"Це буде схоже на перепости Stories: люди зможуть поширювати вподобані матеріали, а творці оригінального контенту - отримувати визнання за власну роботу", - розповів речник Meta.

Для репостів на сторінці користувача буде окрема вкладка. Вона буде розташована поряд із позначеними фото та відео. Скоріш за все до репостів можна буде додавати власні короткі повідомлення.

Репости в Stories доступні з 2018 року, але наразі єдиний спосіб зробити репост зі стрічки Instagram - сторонні програми, зазначає TechCrunch.

Нагадаємо, що в Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.

Також Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби "Азову".

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