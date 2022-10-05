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Facebook тестирует новые настройки ленты: что может измениться

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Среда 05 октября 2022 21:56
Facebook тестирует новые настройки ленты: что может измениться Фото: Facebook тестирует новые настройки ленты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соцсеть Facebook начала тестировать новые настройки своей ленты. Нововведения позволят вручную выбирать, какие посты хочется видеть чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TechCrunch.

"Facebook планирует добавить кнопки "Показывать больше" и "Показывать меньше" в публикации людей и сообществ, с которыми связан пользователь, а также в рекомендованные публикации", - говорится в сообщении.

Если нажать "Показывать больше", пользователь временно повысит рейтинг поста и подобных ему в своей ленте. При нажатии "Показывать меньше" рейтинг поста и подобных ему в своей ленте должен снизиться. Такой выбор будет влиять на публикации в течение 60 дней.

"Facebook тестирует настройки, позволяющие выбирать, сколько контента пользователь хочет видеть в ленте от друзей и семьи, групп и публичных страниц и лиц", - добавили напоследок.

Напомним, что Instagram существенно увеличил продолжительность Stories.

Также, Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей.

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