Facebook тестирует новые настройки ленты: что может измениться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TechCrunch .

"Facebook планирует добавить кнопки "Показывать больше" и "Показывать меньше" в публикации людей и сообществ, с которыми связан пользователь, а также в рекомендованные публикации", - говорится в сообщении.

Если нажать "Показывать больше", пользователь временно повысит рейтинг поста и подобных ему в своей ленте. При нажатии "Показывать меньше" рейтинг поста и подобных ему в своей ленте должен снизиться. Такой выбор будет влиять на публикации в течение 60 дней.

"Facebook тестирует настройки, позволяющие выбирать, сколько контента пользователь хочет видеть в ленте от друзей и семьи, групп и публичных страниц и лиц", - добавили напоследок.