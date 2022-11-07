Торкнеться тисяч співробітників. У Facebook анонсували масштабні звільнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Звільнення можуть бути пов'язані зі скороченням доходів та різким збільшенням витрат компанії. Раніше повідомлялося, що Facebook змушений був скоротити свої витрати на 67 мільярдів доларів. Лише за останній рік компанія втратила у ціні близько півтрильйона доларів.

На зниження прибутку впливають уповільнення глобального економічного зростання, конкуренція з TikTok, зміни політики конфіденційності Apple та ін.

"У 2023 році ми збираємося зосередити наші інвестиції на невеликій кількості високопріоритетних областей. Це означає, що деякі команди значно зростуть, але більшість інших команд залишаться на колишньому рівні або скоротяться", - сказав Цукерберг під час останньої телефонної розмови зі співробітниками.