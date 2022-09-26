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Теперь хватит. Instagram существенно увеличил продолжительность Stories

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Понедельник 26 сентября 2022 13:07
Теперь хватит. Instagram существенно увеличил продолжительность Stories Фото: Instagram существенно увеличил продолжительность Stories (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Фотоблог Instagram наконец-то изменил максимальную продолжительность Stories. Видео наконец-то можно снимать до одной минуты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Ранее пользователи также могли записывать длинные ролики в Stories, однако Instagram разбивал видео на фрагменты.

Meta и раньше тестировала эту функцию с ограниченным количеством пользователей еще в конце 2021 года, однако в компании решили сделать ее доступной для всех.

"Мы всегда работаем над тем, чтобы улучшить возможности Stories. Теперь вы можете создавать 60-секундные истории непрерывно вместо разбитых частей по 15 секунд", - заявили представители Meta.

Еще раньше глава соцсети Адам Моссери рассказывал, что в текущем году компания сосредоточится именно на функции видео, поскольку сейчас она является одним из самых популярных контентов в мире, который приносит заработок.

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