Теперь хватит. Instagram существенно увеличил продолжительность Stories

Фотоблог Instagram наконец-то изменил максимальную продолжительность Stories. Видео наконец-то можно снимать до одной минуты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Ранее пользователи также могли записывать длинные ролики в Stories, однако Instagram разбивал видео на фрагменты.

Meta и раньше тестировала эту функцию с ограниченным количеством пользователей еще в конце 2021 года, однако в компании решили сделать ее доступной для всех.

"Мы всегда работаем над тем, чтобы улучшить возможности Stories. Теперь вы можете создавать 60-секундные истории непрерывно вместо разбитых частей по 15 секунд", - заявили представители Meta.

Еще раньше глава соцсети Адам Моссери рассказывал, что в текущем году компания сосредоточится именно на функции видео, поскольку сейчас она является одним из самых популярных контентов в мире, который приносит заработок.