В торговом центре Хмельницкого якобы произошла стрельба: что известно

Сначала в сети сообщали, что стрельба якобы произошла в торговом центре "Оазис". Полиция предварительно подтвердила это и сообщила, что устанавливает все обстоятельства происшествия.

Однако позже пресс-служба полиции опровергла сообщение о том, что произошла стрельба. Правоохранители сообщили, что один из посетителей напал на охранника.

"На место происшествия вызвали полицию. Информация о стрельбе в торговом центре, которая распространяется по сети, не соответствует действительности. Правоохранители сейчас работают над установлением всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.