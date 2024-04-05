Торговля Турции с Россией может снизиться на треть из-за санкций, - Bloomberg

Торговля Турции с Россией застопорилась из-за западных санкций. Продажи могут упасть на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Экспортеры машиностроения, которые больше всего выиграли от резкого увеличения поставок Турции в Россию в 2023 году, могут почувствовать, что продажи упадут на 1 миллиард долларов уже в этом году", - пишет издание.

Причиной этого становятся быстро расширяющиеся санкционные списки и ужесточение мер в отношении товаров, которые потенциально могут использоваться в военных целях.

Глава Ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу сообщил изданию, что продажи в РФ могут упасть на треть.

"Кажется, что ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок", - сказал он.

Санкции становятся более эффективными

Bloomberg написало, что это плохая новость для турецких компаний. Также это указывает на то, что санкции США и ЕС в отношении России становятся все более эффективными, даже в таких юрисдикциях, как Турция.

По предварительным данным, опубликованным в четверг Министерством торговли Турции, экспорт в Россию упал на 33,7% в первом квартале по сравнению с годом ранее.

Падение экспорта в Россию в этом году произошло на фоне попыток Анкары улучшить свои отношения с Вашингтоном, в частности за счет повышенного контроля над связанными с Россией банковскими операциями с участием Турции.