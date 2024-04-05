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Торговля Турции с Россией может снизиться на треть из-за санкций, - Bloomberg

Пятница 05 апреля 2024 17:08
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Торговля Турции с Россией может снизиться на треть из-за санкций, - Bloomberg Архивное фото: Торговля Турции с Россией может снизиться (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Торговля Турции с Россией застопорилась из-за западных санкций. Продажи могут упасть на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Экспортеры машиностроения, которые больше всего выиграли от резкого увеличения поставок Турции в Россию в 2023 году, могут почувствовать, что продажи упадут на 1 миллиард долларов уже в этом году", - пишет издание.

Причиной этого становятся быстро расширяющиеся санкционные списки и ужесточение мер в отношении товаров, которые потенциально могут использоваться в военных целях.

Глава Ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу сообщил изданию, что продажи в РФ могут упасть на треть.

"Кажется, что ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок", - сказал он.

Санкции становятся более эффективными

Bloomberg написало, что это плохая новость для турецких компаний. Также это указывает на то, что санкции США и ЕС в отношении России становятся все более эффективными, даже в таких юрисдикциях, как Турция.

По предварительным данным, опубликованным в четверг Министерством торговли Турции, экспорт в Россию упал на 33,7% в первом квартале по сравнению с годом ранее.

Падение экспорта в Россию в этом году произошло на фоне попыток Анкары улучшить свои отношения с Вашингтоном, в частности за счет повышенного контроля над связанными с Россией банковскими операциями с участием Турции.

Санкции США против России отразились на Турции

Ранее сообщалось, что угроза США применить санкции к финансовым компаниям, ведущим бизнес с Россией, охладила турецко-российскую торговлю, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт.

Недавно стало известно, что нефтяной терминал на средиземноморском побережье Турции "Дортиол" не будет больше принимать российский импорт на фоне усиления санкционного давления со стороны США.

Недавно СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки договорились с Турцией о новой системе соблюдения и введении санкций против России.

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