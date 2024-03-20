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США и Турция договорились о новой системе санкций против РФ. СМИ рассказали детали

Среда 20 марта 2024 15:38
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США и Турция договорились о новой системе санкций против РФ. СМИ рассказали детали Архивное фото: США и Турция договорились о новой системе санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки договорились с Турцией о новой системе соблюдения и введения новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

Издание отмечает, что американские и турецкие чиновники обсуждали процедуру соблюдения санкций против РФ.

Вашингтон вводит ограничения против турецких компаний, которые ведут коммерческую деятельность с Россией. США никаких детальных расследований вместе с Турцией по поводу этого не проводили.

"Это привело к различным проблемам в экономике. Две страны договорились о новой системе. Согласно системе, которая называется "схемой соблюдения санкций", США сначала сообщат Турции о потенциальных компаниях и запросят информацию по этому вопросу", - говорится в материале.

Если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, при необходимости будут приняты дополнительные меры.

Санкции США против России отразились на Турции

Ранее сообщалось, что угроза США применить санкции к финансовым компаниям, ведущим бизнес с Россией, охладила турецко-российскую торговлю, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт.

Недавно стало известно, что нефтяной терминал на средиземноморском побережье Турции "Дортиол" не будет больше принимать российский импорт на фоне усиления санкционного давления со стороны США.

В начале марта Bloomberg писало, что Турция работает над улучшением военных отношений с США и частично начинает соблюдать финансовые санкции против РФ.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Турция
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