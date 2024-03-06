Турция закрыла терминал для российской нефти из-за санкций США

Нефтяной терминал на средиземноморском побережье Турции "Дортиол" больше не будет принимать российский импорт на фоне усиления санкционного давления со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом в юго-восточной турецкой провинции Хатай, заявила, что сообщила своим клиентам, что не будет принимать какие-либо товары из России.

"GTS решила прекратить все возможные связи с российской нефтью и соответственно заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что даже если не будет нарушений каких-либо законов, правил или санкций, она не будет принимать ни продукцию российского происхождения, ни любую продукцию, загруженную из России, в качестве дополнительной меры к действующим санкционным правилам", - сообщили s в GTS.

В заявлении говорится, что все предыдущие операции полностью соответствовали санкциям, включая ценовой предел стран "Большой семерки".

"Новый подход GTS является дополнительной мерой по устранению последствий деятельности, которая находится за пределами ее досягаемости и контроля, несмотря на усилия по соблюдению всех применимых санкций", - добавили в GTS.

Санкции США

Угроза США применить санкции к финансовым фирмам, ведущим бизнес с Россией, уже охладила турецко-российскую торговлю, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт.

Терминал GTS, который импортирует, экспортирует и хранит топливо и сырую нефть, в прошлом году получил 11,74 миллиона баррелей российской сырой нефти и топлива, как показывают данные судоходной аналитической компании Kpler.

Он стал седьмым по величине импортным терминалом Турции по объему, поднявшись с 10-го места в 2021 году. Его импорт нефти и топлива из России в 2023 году примерно в семь раз превысил общий объем, полученный из всех источников в 2021 году, последнем полном году перед вторжением России в Украину.

Экспорт с терминала также подскочил в 2023 году, увеличившись почти в пять раз по сравнению с 2021 годом и составив примерно 24,7 миллиона баррелей.

Последний танкер, разгрузившийся в Дортиле, прибыл 19 февраля, доставив 511 тысяч баррелей дизельного топлива из российского балтийского порта Приморск.

Обычными пунктами назначения нефти, экспортируемой из Дортиола, были греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также центры торговли, переработки и хранения нефти Северо-Западной Европы в Роттердаме и Антверпене.

Анкара выступает против санкций Запада в отношении Москвы, несмотря на критику российского вторжения в Украину два года назад. На протяжении всего конфликта ей удавалось поддерживать тесные связи как с Москвой, так и с Киевом.

Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива с 2022 года, после того как Запад ввел санкции против Москвы за вторжение на Украину. Россия ответила