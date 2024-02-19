Финансовые санкции США ударили по турецко-российской торговле, - Reuters

Угроза США применить санкции к финансовым компаниям, ведущим бизнес с Россией, охладила турецко-российскую торговлю, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Декабрьский пакет США прямо не касался энергетики, но он усложнил некоторые турецкие платежи за российскую нефть, а также российские платежи за более широкий спектр турецкого экспорта, сообщили источники агентства.

Санкции США направлены на то, чтобы сократить доходы Кремля и сорвать его войну против Украине, не задушив потоки российской нефти на мировые рынки, чтобы избежать политически чувствительного скачка цен на бензин в США перед президентскими выборами в ноябре,

Однако, по словам нефтетрейдеров, проблемы с оплатой, аналогичные тем, с которыми сейчас сталкивается Турция, уже нарушили поставки российской нефти в Индию и осложнили поставки в ОАЭ и Китай.

Россия является крупнейшим экспортером сырой нефти и дизельного топлива в бедную энергоресурсами Турцию, члена НАТО, поставив 8,9 млн тонн сырой нефти и 9,4 млн тонн дизельного топлива за 11 месяцев до ноября.

По словам четырех источников, возникающие проблемы с платежами связаны с тем, что турецкие банки пересматривают бизнес и ужесточают требования к российским клиентам. Они не нарушили поставки сырой нефти в Турцию, задержав лишь небольшое количество грузов, сообщили два источника в нефтяной отрасли.

Источник в российской нефтяной компании сообщил, что российские экспортеры нефти не получали платежей из Турции в течение двух-трех недель.

"Проводить некоторые платежи за энергоносители в Россию стало сложно, особенно после новых санкций в конце декабря. Некоторые платежи были сорваны", - сообщил турецкий источник, знакомый с вопросом платежей.

Источник в турецкой нефтяной промышленности заявил, что проблемы с платежами начались после декабря.

Анкара выступает против санкций Запада в отношении Москвы, несмотря на то, что она критиковала вторжение России в Украину два года назад. На протяжении всего конфликта ей удавалось поддерживать тесные связи как с Москвой, так и с Киевом.

Хотя Анкара заявила, что санкции не удастся обойти на турецкой земле, в прошлом году Вашингтон усилил давление с целью остановить транзит товаров двойного назначения, которые Россия могла бы использовать на поле боя, и предупредил, что турецкие банки и компании могут пострадать от вторичных санкций.

Тщательная проверка

Нарушение российско-турецких платежей началось, когда 22 декабря Байден подписал указ, угрожая фирмам, помогающим России обходить санкции, риском потерять доступ к финансовой системы США.

Финансовые учреждения, ведущие бизнес от имени лиц, подвергшихся санкциям США, находятся под угрозой, говорится в указе.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что возникли дополнительные трудности во внешнеторговых операциях, связанные с расчетами и логистикой.

Один турецкий банкир заявил, что банки проводят "чрезвычайно тщательные" процедуры в отношении санкций, а отделы соблюдения требований внимательно изучают все транзакции.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил Reuters, что его воодушевляют сообщения о том, что турецкие банки пересматривают существующий бизнес и ужесточают свои программы соблюдения требований для российских клиентов.

"Поправка президента от 22 декабря к нашим полномочиям по санкциям в отношении России подтвердила то, что мы говорили ранее: иностранные финансовые учреждения несут ответственность за то, чтобы они не обрабатывали транзакции, которые приносят выгоду российским военным или иным образом позволяют обойти наши меры", - сказал он.

Первоначальные данные показали, что турецкий экспорт в Россию упал на 39% в годовом исчислении до 631 млн долларов в январе. Импорт из России в январе упал на 20,2% до 4 млрд долларов.

По словам источников, большая часть воздействия пришлась на торговлю, не связанную с нефтью. "Экспорт техники, в частности, прекратился просто из-за схожести с военной техникой", - сообщил первый источник, знакомый с вопросом.

"Настоящая проблема возникает не с платежом, который Турция должна произвести, а с платежом, который Турция получит. Это показывает высокий уровень нерешительности турецких банков в отношении санкций", - сказал источник.

Декабрьский й пакет США

Напомним, президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России. Этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что означает фактическое уничтожение финучреждения.