Главная » Новости » Происшествия

Начальник продслужбы, который кормил ВСУ гнилой едой, приобрел виллу на Бали

Пятница 20 февраля 2026 14:17
Начальник продслужбы, который кормил ВСУ гнилой едой, приобрел виллу на Бали Фото: начальник продслужбы, который кормил ВСУ гнилой едой, приобрел виллу на Бали (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Работники ГБР сообщили о новых подозрениях начальнику продовольственной службы одной из воинских частей в Днепропетровской области. Вместо качественного питания для военных он приобрел элитную недвижимость на Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Читайте также: Масштабные хищения в Госрезерве: задержан экс-директор и его сообщники

В ходе расследования дела о масштабной коррупционной схеме при поставках продовольствия для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области следователи установили, что в 2024 году один из фигурантов - майор - приобрел элитные апартаменты на острове Бали стоимостью 190 тысяч долларов.

Кроме того, только в одном из брендовых магазинов Днепра он потратил на одежду почти 2,5 млн гривен.

По предварительным подсчетам, стоимость активов, приобретенных офицером, превышает 10 млн гривен. Окончательную сумму установят в рамках досудебного расследования.

Роскошный образ жизни был связан со схемой хищения средств, выделенных на питание военнослужащих. Чиновник действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика.

Фото: dbr.gov.ua

Детали дела

Напомним, 9 февраля Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему при поставке продуктов для ВСУ в Днепропетровской области. Речь идет о гнилых овощах и фруктах для военных и "откатах".

Организатором схемы стал начальник продовольственной службы одной из воинских частей, который действовал в сговоре с владельцем и директором компании, которая поставляла продукты для ВСУ.

Суть схемы заключалась в так называемых бестоварных операциях. Чиновники подписывали акты приема-передачи на полный объем продукции, тогда как фактически в воинские части доставляли только ее часть. Остальную продукцию списывали через подконтрольных лиц.

Кроме неполного объема, качество продуктов не соответствовало требованиям - в частности, для военных поставляли гнилые овощи и фрукты.

Чиновник получал деньги за то, что принимал некачественные продукты и не направлял рекламационные письма. Размер "отката" составлял до 50% от стоимости поставок - за неделю неправомерная выгода достигала 1 млн гривен.

