Экс-глава Верховного Суда Князев пошел на сделку по громкому делу о взятке

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества после заключения сделки со следствием и признания вины во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 8 июня утвердил соглашение между прокурором САП и Князевым. Обвиняемый полностью признал свою вину в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он также согласился предоставить обличительные показания в отношении соучастников.

Согласно приговору, ему назначено 5 лет реального лишения свободы. Кроме того, экс-чиновника лишили права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года.

Конфискация имущества и деньги на ВСУ

Решение суда предусматривает конфискацию недвижимости осужденного - квартиры и дома. В пользу государства также взыщут более 200 тысяч долларов его личных сбережений и применят специальную конфискацию к 1,24 млн долларов, которые были предметом взятки.

Также в рамках утвержденного соглашения бывший чиновник направит более 1,1 млн долларов на поддержку украинской армии через фонд "Вернись живым". Общий экономический эффект для государства от этого дела оценивается в более 2,5 млн долларов, что составляет более 113 млн гривен.

В САП отметили, что соглашение о признании виновности является шагом для обеспечения неотвратимости наказания, а не "откупом". Правоохранители отмечают, что это позволяет сэкономить ресурсы и время во время войны.

Дело Князева

Напомним, 15 мая 2023 года правоохранители задержали тогдашнего председателя Верховного суда Всеволода Князева во время получения взятки в размере 2,7 млн долларов. На момент задержания он возглавлял Верховный суд.