RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Топ-новость для всего мира". Федоров анонсировал инновацию в сфере мобильного интернета

Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал "суперновинку" в сфере мобильного интернета, о которой станет известно уже сегодня, 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Threads.

"Сегодня будет суперновинка для украинцев в сфере мобильного интернета/связи. И это будет топ-новинка для всего мира", - отметил Федоров.

 

Что предшествовало

Напомним, что 31 июля Федоров сообщил, что в Украине расширяют тестирование 5G-связи, и уже даже создали 5G-пространство на базе КАИ (Национального авиационного университета) в сотрудничестве с Vodafone.

По его словам, до этого 5G в Украине тестировали только в офисах операторов и на промышленных объектах. Теперь технологию впервые выводят в образовательную среду - с перспективой масштабировать опыт на другие университеты и в дальнейшем - для широкого пользования всеми гражданами.

При этом еще в мае 2023 года Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине. Сначала новое поколение связи появилось только на отдельных локациях в двух городах.

А уже 1 ноября 2024 года министр анонсировал старт пилотного проекта 5G в трех городах. Одна из его ключевых задач - проверка совместимости этой технологии с военной техникой. Тогда Федоров уточнил, что тестирование в рамках этого проекта продлится в течение двух лет.

Отметим, что среди ключевых преимуществ мобильного интернета пятого поколения - это скорость до 10 Гбит/с, а также задержка менее 1 мс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров5G (связь пятого поколения)