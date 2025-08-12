"Топ-новость для всего мира". Федоров анонсировал инновацию в сфере мобильного интернета

Что предшествовало

Напомним, что 31 июля Федоров сообщил, что в Украине расширяют тестирование 5G-связи, и уже даже создали 5G-пространство на базе КАИ (Национального авиационного университета) в сотрудничестве с Vodafone.

По его словам, до этого 5G в Украине тестировали только в офисах операторов и на промышленных объектах. Теперь технологию впервые выводят в образовательную среду - с перспективой масштабировать опыт на другие университеты и в дальнейшем - для широкого пользования всеми гражданами.

При этом еще в мае 2023 года Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине. Сначала новое поколение связи появилось только на отдельных локациях в двух городах.

А уже 1 ноября 2024 года министр анонсировал старт пилотного проекта 5G в трех городах. Одна из его ключевых задач - проверка совместимости этой технологии с военной техникой. Тогда Федоров уточнил, что тестирование в рамках этого проекта продлится в течение двух лет.

Отметим, что среди ключевых преимуществ мобильного интернета пятого поколения - это скорость до 10 Гбит/с, а также задержка менее 1 мс.