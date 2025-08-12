"Топ-новина для всього світу". Федоров анонсував інновацію у сфері мобільного інтернету

Що передувало

Нагадаємо, що 31 липня Федоров повідомив, що в Україні розширяють тестування 5G-зв’язку, і вже навіть створили 5G-простір на базі КАІ (Національного авіаційного університету) у співпраці з Vodafone.

За його словами, до цього 5G в Україні тестували лише в офісах операторів і на промислових об’єктах. Тепер технологію вперше виводять в освітнє середовище – з перспективою масштабувати досвід на інші університети й надалі – для широкого користування всіма громадянами.

При цьому ще в травні 2023 року Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні. Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у двох містах.

А вже 1 листопада 2024 року міністр анонсував старт пілотного проєкту 5G у трьох містах. Одне з його ключових завдань – перевірка сумісності цієї технології з військовою технікою. Тоді Федоров уточнив, що тестування в межах цього проекту триватиме протягом двох років.

Зазначимо, що серед ключових переваг мобільного інтернету п’ятого покоління – це швидкість до 10 Гбіт/с, а також затримка менш як 1 мс.