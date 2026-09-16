Топ-хаки macOS 27: как убрать Siri из меню и разгрузить систему

Apple выпустила MacOS 27 Golden Gate для компьютеров Mac с процессорами Apple Silicon. В новой версии разработчики сосредоточились на стабильности, исправлении ошибок и более удобном управлении интерфейсом.
Медиа РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker выделило фишки, которые разработчики Купертино добавили в новую ОС.
Эффекты и анимации Liquid Glass с macOS 26 вызвали множество споров. В новой версии Apple добавила возможность регулировать их интенсивность.
Чтобы сделать текст более читаемым, перейдите в Системные параметры - Вид и с помощью нового ползунка в разделе Liquid Glass уменьшите визуальные эффекты.
Фирменный жест обновления страницы потягиванием вниз на iOS теперь работает и на компьютерах.
В Safari, Почте, Календари, Новинах и Подкастах достаточно сделать свайп двумя пальцами вниз (или вверх, если отключена естественная прокрутка) на трекпаде, чтобы обновить содержимое.
В приложениях Freeform и Apple Notes появился новый инструмент для рисования. Щелкнув на значок пера в верхней панели, вы можете создавать очерки, схемы и рисунки с помощью мыши или трекпада.
Взаимодействие с виртуальным ассистентом стало удобнее благодаря полноценному приложению Siri.
При отключении голосовой активации открытие приложения сразу вызывает окно для ввода текста. Это удобно для быстрого создания таймеров, напоминаний или поиска ответов на вопросы.
С включенным Siri AI вы можете анализировать любое изображение на мониторе.
Нажмите клавишу Command-Shift-6 и выделите требуемую область экрана. Система позволит задать вопрос о выделенном объекте, найти его аналоги в сети или сохранить распознанный номер телефона к контактам.
По умолчанию трансляция AirPlay разворачивается во весь экран. Чтобы открывать ее в обычном окне с изменением размера, выполните в "Терминале" команду:
sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/ControlCenter APReceiverInWindow -dict Enabled -bool true
После этого перезагрузите Mac.
Искусственный интеллект в Safari может автоматически упорядочивать похожие вкладки.
Если вам не нравится автоматическая группировка, перейдите в Параметры Safari - Вкладки и выберите Show Related Tabs. Это позволит вам получать только подсказки и группировать страницы вручную.
С помощью Describe Extension в Safari можно создавать собственные расширения для браузера текстовым описанием.
Нажмите кнопку с тремя рисками в адресной строке, выберите этот инструмент и напишите задачу - от автоматического закрытия дубликатов вкладок до изменения стиля вебстраниц.
Если вас раздражает пункт Ask Siri при каждом щелчке правой кнопкой мыши, его можно убрать из контекстного меню с помощью специальной команды в "Терминале" со следующей перезагрузкой системы :
codes=(soft apwn exit loca lock logo rlgo rcnt rrst rest rsdn shut slep spro syss) args=(-int 0) для code в $codes; do hex=$(printf %s "$code" xxd -p -u) args+=(-int "$((16#$hex))") done defaults write -g NSAppleMenuAllowedItems -array "${args[@]}"
В MacOS 27 появилась скрытая возможность переходить стрелками клавиатуры от пунктов меню приложения непосредственно к иконкам в верхней панели.
Чтобы включить эту навигацию, выполните в "Терминале" команды:
После перезагрузки устройства можно переключаться между меню приложений и иконками панели с помощью стрелок влево и вправо.