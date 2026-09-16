Топ-хаки macOS 27: как убрать Siri из меню и разгрузить систему

Контроль за эффектами Liquid Glass

Эффекты и анимации Liquid Glass с macOS 26 вызвали множество споров. В новой версии Apple добавила возможность регулировать их интенсивность.

Чтобы сделать текст более читаемым, перейдите в Системные параметры - Вид и с помощью нового ползунка в разделе Liquid Glass уменьшите визуальные эффекты.

Мобильный жест Pull-to-Refresh на Mac

Фирменный жест обновления страницы потягиванием вниз на iOS теперь работает и на компьютерах.

В Safari, Почте, Календари, Новинах и Подкастах достаточно сделать свайп двумя пальцами вниз (или вверх, если отключена естественная прокрутка) на трекпаде, чтобы обновить содержимое.

Рисование в Заметках и Freeform

В приложениях Freeform и Apple Notes появился новый инструмент для рисования. Щелкнув на значок пера в верхней панели, вы можете создавать очерки, схемы и рисунки с помощью мыши или трекпада.

Читайте больше: Масштабный апгрейд для Mac: Apple официально запустила систему macOS 27

Отдельное приложение Siri

Взаимодействие с виртуальным ассистентом стало удобнее благодаря полноценному приложению Siri.

При отключении голосовой активации открытие приложения сразу вызывает окно для ввода текста. Это удобно для быстрого создания таймеров, напоминаний или поиска ответов на вопросы.

Анализ экрана через Visual Intelligence

С включенным Siri AI вы можете анализировать любое изображение на мониторе.

Нажмите клавишу Command-Shift-6 и выделите требуемую область экрана. Система позволит задать вопрос о выделенном объекте, найти его аналоги в сети или сохранить распознанный номер телефона к контактам.

Запуск AirPlay в окне через Terminal

По умолчанию трансляция AirPlay разворачивается во весь экран. Чтобы открывать ее в обычном окне с изменением размера, выполните в "Терминале" команду:

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/ControlCenter APReceiverInWindow -dict Enabled -bool true

После этого перезагрузите Mac.

Умная группировка вкладок в Safari

Искусственный интеллект в Safari может автоматически упорядочивать похожие вкладки.

Если вам не нравится автоматическая группировка, перейдите в Параметры Safari - Вкладки и выберите Show Related Tabs. Это позволит вам получать только подсказки и группировать страницы вручную.

Генерация расширений для Safari через ИИ

С помощью Describe Extension в Safari можно создавать собственные расширения для браузера текстовым описанием.

Нажмите кнопку с тремя рисками в адресной строке, выберите этот инструмент и напишите задачу - от автоматического закрытия дубликатов вкладок до изменения стиля вебстраниц.

Удаление Siri из контекстного меню

Если вас раздражает пункт Ask Siri при каждом щелчке правой кнопкой мыши, его можно убрать из контекстного меню с помощью специальной команды в "Терминале" со следующей перезагрузкой системы :

codes=(soft apwn exit loca lock logo rlgo rcnt rrst rest rsdn shut slep spro syss) args=(-int 0) для code в $codes; do hex=$(printf %s "$code" xxd -p -u) args+=(-int "$((16#$hex))") done defaults write -g NSAppleMenuAllowedItems -array "${args[@]}"

Удобная навигация клавиатурой в верхнем меню

В MacOS 27 появилась скрытая возможность переходить стрелками клавиатуры от пунктов меню приложения непосредственно к иконкам в верхней панели.

Чтобы включить эту навигацию, выполните в "Терминале" команды:

defaults write -g NSMenuEnableMenuBarAgent -bool true

defaults write -g NSMenuBarUseAgentNavigation -bool true

После перезагрузки устройства можно переключаться между меню приложений и иконками панели с помощью стрелок влево и вправо.