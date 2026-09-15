Масштабный апгрейд для Mac: Apple официально запустила систему macOS 27
Apple официально выпустила новую операционную систему MacOS 27 Golden Gate, главным акцентом которой стала глубокая интеграция разумного помощника Siri AI и концептуальное обновление интерфейса.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TechCrunch.
В отличие от мобильных устройств, на компьютерах Mac обновленная Siri AI имеет доступ к более широкому рабочему контексту.
Она способна
- анализировать содержимое открытых окон,
- искать данные в файловой системе,
- помогать при проработке больших объемов текста.
Искусственный интеллект, Visual Intelligence и Spotlight
Анализ содержимого экрана: помощника можно вызвать в любой части рабочего стола для подведения итогов, анализа открытых страниц или поиска аналогов товаров.
С помощью комбинации клавиш Command+Shift+Space можно добавить фокусное окно к контексту ИИ, а сочетание Command+Shift+6 активирует инструмент точного выделения участка экрана для мгновенного поиска или создания контактов.
Глубокий поиск через Spotlight: поисковая строка теперь позволяет задавать прямые запросы Siri AI, искать информацию в сети, а также фильтровать данные по категориям (приложения, файлы, действия или буфер обмена).
Система умеет находить номера документов или детали предстоящих поездок непосредственно в письмах и файлах.
Редактирование текста: Siri AI интегрирована в текстовые поля - помощник может вычитывать, улучшать или полностью переписывать выделенные фрагменты текста непосредственно в рабочих приложениях.
Умный Safari и визуальные изменения Liquid Glass
Браузер Safari получил функцию ИИ-отслеживания изменений на страницах. Это позволяет мониторить падение цен или обновление политики конфиденциальности даже на сайтах без поддержки RSS.
Также появилась автоматическая сортировка вкладок по темам и подсказки разумных названий при сохранении или переименовании файлов в Finder.
Визуальная часть macOS 27 Golden Gate получила обновленные иконки в стиле Liquid Glass с возможностью настройки прозрачности через специальный ползунок.
Разработчики сделали радиус закругления окон единственным для всех приложений, растянули боковые панели от края до края и вернули цветные иконки.
Другие обновления и совместимость
Среди дополнительных системных улучшений:
- обновленный родительский контроль,
- общие межплатформенные фотоальбомы,
- масштабирование окон в режиме iPhone Mirroring,
- улучшенный поиск в почте,
- автоматические подсказки для внесения событий в Календарь.
Обновление macOS 27 Golden Gate доступно только для компьютеров с процессорами Apple Silicon (модели MacBook Air и Pro с 2020 года, iMac с 2021 года, Mac mini с 2020 года, Mac Studio, Mac Pro с 2023 года и новый MacBook Neo).
Установить систему можно через меню "Системные параметры" -> "Общие" -> "Обновление сборки".