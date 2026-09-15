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Главная » Бизнес » Tech

Масштабный апгрейд для Mac: Apple официально запустила систему macOS 27

10:32 15.09.2026 Вт
3 мин
Что нового разработчики Купертино подготовили?
aimg Ольга Завада
Масштабный апгрейд для Mac: Apple официально запустила систему macOS 27 macOS 27 интегрировала ИИ (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple официально выпустила новую операционную систему MacOS 27 Golden Gate, главным акцентом которой стала глубокая интеграция разумного помощника Siri AI и концептуальное обновление интерфейса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TechCrunch.

В отличие от мобильных устройств, на компьютерах Mac обновленная Siri AI имеет доступ к более широкому рабочему контексту.

Она способна

  • анализировать содержимое открытых окон,
  • искать данные в файловой системе,
  • помогать при проработке больших объемов текста.

Искусственный интеллект, Visual Intelligence и Spotlight

Анализ содержимого экрана: помощника можно вызвать в любой части рабочего стола для подведения итогов, анализа открытых страниц или поиска аналогов товаров.

С помощью комбинации клавиш Command+Shift+Space можно добавить фокусное окно к контексту ИИ, а сочетание Command+Shift+6 активирует инструмент точного выделения участка экрана для мгновенного поиска или создания контактов.

Глубокий поиск через Spotlight: поисковая строка теперь позволяет задавать прямые запросы Siri AI, искать информацию в сети, а также фильтровать данные по категориям (приложения, файлы, действия или буфер обмена).

Система умеет находить номера документов или детали предстоящих поездок непосредственно в письмах и файлах.

Редактирование текста: Siri AI интегрирована в текстовые поля - помощник может вычитывать, улучшать или полностью переписывать выделенные фрагменты текста непосредственно в рабочих приложениях.

Читайте больше: Официальный релиз iOS 27: Apple запустила умную Siri AI и новые функции для iPhone

Умный Safari и визуальные изменения Liquid Glass

Браузер Safari получил функцию ИИ-отслеживания изменений на страницах. Это позволяет мониторить падение цен или обновление политики конфиденциальности даже на сайтах без поддержки RSS.

Также появилась автоматическая сортировка вкладок по темам и подсказки разумных названий при сохранении или переименовании файлов в Finder.

Визуальная часть macOS 27 Golden Gate получила обновленные иконки в стиле Liquid Glass с возможностью настройки прозрачности через специальный ползунок.

Разработчики сделали радиус закругления окон единственным для всех приложений, растянули боковые панели от края до края и вернули цветные иконки.

Другие обновления и совместимость

Среди дополнительных системных улучшений:

  • обновленный родительский контроль,
  • общие межплатформенные фотоальбомы,
  • масштабирование окон в режиме iPhone Mirroring,
  • улучшенный поиск в почте,
  • автоматические подсказки для внесения событий в Календарь.

Обновление macOS 27 Golden Gate доступно только для компьютеров с процессорами Apple Silicon (модели MacBook Air и Pro с 2020 года, iMac с 2021 года, Mac mini с 2020 года, Mac Studio, Mac Pro с 2023 года и новый MacBook Neo).

Установить систему можно через меню "Системные параметры" -> "Общие" -> "Обновление сборки".

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