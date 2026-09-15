Официальный релиз iOS 27: Apple запустила разумную Siri AI и новые функции для iPhone

Apple официально выпустила операционную систему iOS 27. Главным новшеством релиза стал масштабный апгрейд голосового помощника Siri, теперь работающий на базе расширенных ШИ-моделей, а также ряд системных улучшений Apple Intelligence.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider .

Обновленная Siri AI

Центральной фишкой обновления стала трансформация ассистента в Siri AI. Помощник получил новую модель Apple Foundation Model, тренированную с участием решений Google Gemini, а также дополнительный системный координатор (System Orchestrator).

Интерфейс Liquid Glass. Во время вызова голосовой ассистент зрительно охватывает зону Dynamic Island. Пользователи также получили возможность вводить текстовые запросы и просматривать историю диалогов в специальном приложении Siri AI.

Глубокий персональный контекст. Система умеет анализировать фотографии, контакты и историю сообщений.

Например, по запросу о прошлом отпуске Siri AI сможет найти соответствующие снимки из галереи, а также детали по переписке относительно поездки.

Ограничение моделей на устройстве. Полноценная работа самой продвинутой локальной модели ИИ требует значительных вычислительных мощностей, поэтому она доступна на моделях iPhone Air, iPhone 17 Pro и более новых флагманах .

Читайте больше: Лучшую фишку камеры отдадут самым дорогим iPhone: что изменится в iOS 27

Улучшение фотовозможностей и защита детей

Работа с изображениями. Функция Visual Intelligence интегрирована непосредственно в приложение "Камера" через отдельный режим Siri mode, позволяющий делать запросы об объектах в кадре или на скриншотах.

В "Фото" появились инструменты Extend (генерация фона вне кадра) и Spatial Reframe ( изменение ракурса кадра после съемки). Генератор Image Playground получил интеграцию с ChatGPT для создания фотореалистичной графики.

Родительский контроль и безопасность. Процесс настройки детской учетной записи Apple Account стал проще.

Родители получили возможность контролировать запросы детей на посещение новых сайтов, а функция Time Allowances в Screen Time дает более гибкие рычаги управления временем в приложениях.

Инструмент Communication Safety теперь блокирует не только обнаженные фото, но и жесткий контент (gore).

Дополнительные изменения и совместимость

Стиль интерфейса Liquid Glass также подвергся доработкам: улучшена контрастность, четкость иконок и добавлен ползунок кастомизации.

В приложении "Здоровье" появилась

поддержка отслеживания тренировок через GymKit на iPhone,

мониторинг пульса во время тренировок через AirPods Pro 3,

уведомление о признаках перименопаузы и менопаузы в календарной аналитике.

Apple Maps получил более детальные трехмерные виды Flyover и автоматические списки локаций, а HomeKit Secure Video теперь поддерживает потоковую трансляцию и запись в 4K.

Обновление iOS 27 поддерживается всеми смартфонами, начиная с iPhone 11 и iPhone SE (2-го поколения и более новых).

Установить новую систему можно непосредственно на устройстве через меню "Настройки" -> "Общие" -> "Загрузка программного обеспечения".