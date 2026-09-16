Камера под пикселями и новые режимы: какие эксклюзивные фишки получил iPhone Duo

Первый складной iPhone получил несколько функций, которых нет у обычных iPhone. Большой внутренний экран, новый шарнир и расширенные возможности многозадачности позволяют одновременно работать с несколькими приложениями.

Медиа РБК-Украина со ссылкой на BGR разобралось в ключевых фишках iPhone Duo.

Устройство получило ряд эксклюзивных решений, которые делают его значительно функциональнее классических мобильных телефонов.

Титановый корпус без заметной складки

Разработчикам удалось решить главную проблему сложных смартфонов – заметное преломление экрана.

Корпус изготовлен из полированного титана 5-го класса, а шарнир получил 3D-печатное покрытие. Благодаря этому складка внутреннего дисплея практически незаметна и не ощущается во время прикосновения.

Кроме того, гаджет защищен по стандарту IP68, а внешний дисплей покрыт стеклом Ceramic Shield 2, которое в 3 раза устойчивее к царапинам.

Первая скрытая камера под экраном

В отличие от внешнего экрана с классической 12-мегапиксельной камерой, внутренний складной дисплей скрывает передний модуль FaceTime непосредственно под пикселями.

Камера становится видимой только при вызове или съемке автопортретов, оставляя весь большой экран полностью свободным для просмотра контента.

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Антибликовый матовый дисплей

Впервые почти за 20 лет Apple добавила в смартфон матовое покрытие внутреннего дисплея. Оно выполняет сразу несколько задач:

полностью устраняет блики на ярком солнце;

дополнительно маскирует место сгиба и подподэкранную камеру;

обеспечивает приятные тактильные ощущения во время скроллинга.

Поддержка Apple Pencil и гибридная iOS

Операционная система iOS 27.1 превращает iPhone Duo в полноценную альтернативу iPad.

Устройство поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, позволяет открывать два приложения одновременно и адаптирует интерфейс под угол раскрытия.

К примеру, в полусложенном состоянии нижняя часть панели становится удобным сенсорным пультом или клавиатурой.

Умные режимы камеры для всей семьи

Даже без наличия отдельного телеобъектива, iPhone Duo имеет уникальные программные преимущества съемки:

Smart Take автоматически делает кадр, когда видит удачную позу человека без настройки таймера.

Duo Preview выводит изображение кадра на внешний экран для фотографируемого человека.

Kid Cue транслирует веселые анимации со Снупи на внешнем дисплее, чтобы привлечь внимание детей к объективу.

Duo FaceTime позволяет выводить собеседников сразу на оба экрана.