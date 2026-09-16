ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Рекорд в Geekbench 7: новый чип Apple M5 Ultra превзошел топовый AMD

10:13 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Рекорд в Geekbench 7: новый чип Apple M5 Ultra превзошел топовый AMD Новый процессор Apple может обойти серверные чипы (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Новый флагманский чип Apple для рабочих станций впервые появился в базе данных бенчмарка Geekbench 7. Процессор продемонстрировал результаты, которые выводят компьютеры из Купертино в высшую лигу производительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Geekbench.

Чип тестировали в составе рабочей станции Mac Studio под управлением MacOS 27.0 с 256 ГБ объединенной памяти.

В синтетических испытаниях процессор набрал 3774 балла в одноядерном режиме и 52516 баллов в многоядерных тестах.

Новый уровень мощности

Процессор M5 Ultra оснащен 36 ядрами, из которых 12 являются суперядрами, а 24 - производительными ядрами. Примечательно, что максимальная тактовая частота чипа при тестировании достигала 4,6 ГГц.

Полученные результаты подтверждают заявления Apple о том, что новый M5 Ultra обеспечивает до 1,3 раза более высокую поточную производительность по сравнению с M3 Ultra .

Читайте больше: Масштабный апгрейд для Mac: Apple официально запустила систему macOS 27

Впереди 96-ядерного флагмана AMD

Показатель в 52516 баллов приближает M5 Ultra к мощным процессорам для рабочих станций на рынке:

AMD Ryzen Threadripper Pro 9985WX на 64 ядра набрал 56118 баллов, что всего на 6,4 процента больше результата Apple.

AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX на 96 ядер и 192 потока показал результат в 50 911 баллов.

Таким образом, 36-ядерный чип от Apple оказался примерно на 3 процента быстрее 96-ядерного флагмана AMD в этом конкретном испытании. Кроме того, M5 Ultra опередил ряд двухпроцессорных серверных систем на базе AMD EPYC.

Что это значит для рынка?

Высокий результат в Geekbench 7 не означает автоматического преимущества M5 Ultra во всех рабочих задачах, поскольку этот тест относительно короткий и не всегда масштабируется на большое количество ядер.

Со всем тем показатели 36-ядерного Mac Studio демонстрируют реальную конкурентную угрозу для традиционных высокопроизводительных рабочих станций и серверов.

Также, считают аналитики, эти тесты задают высокую планку для будущего поколения чипов M7 Ultra, которое должно получить поддержку до 1,5 терабайта объединенной памяти.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple iOS Гаджеты
Новости
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом