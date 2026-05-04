Топ-генерал Эстонии оценил, когда Россия может прибегнуть к новой агрессии

Командующий эстонских вооруженных сил отмечает, что текущая война вряд ли закончится ситуацией, при которой Россия будет доведена до полной неспособности действовать.

Он отметил, что сейчас российская экономика уже переведена на военные рельсы, а страна имеет огромную армию. Кроме имперских амбиций, диктаторский режим в РФ напрямую зависит от того, "чтобы держать страну в состоянии войны".

Возможные сроки нападения

После выхода из войны против Украины Россия начнет восстанавливать свою боеготовность. Одновременно она активно проводит разведку и готовит новые цели с помощью дестабилизирующих действий.

"По моему мнению, 2027 год - это тот год, когда Россия может восстановить свою боеспособность, и если почувствует возможность применить силу еще где-то - она это сделает", - подчеркнул Мерило.

Напомним, страна-агрессор уже готовит информационную почву для нападения на страны Балтии. Москве не нравится контроль НАТО в регионе и то, что украинские дроны пользуются небом балтийских стран.