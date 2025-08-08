Топ-5 суперфудов, которые должна есть каждая женщина: проверьте свой рацион

Семена льна

Диетолог Дипсикха Джайн рассказала, что менопауза может вызвать гормональные колебания, которые могут создавать проблемы для многих женщин. А семена льна содержат фитоэстрогены, или природные соединения, имитирующие эстроген в организме.

Они могут помочь выровнять гормоны и облегчить типичные симптомы менопаузы, такие как приливы, перепады настроения и нерегулярные менструации.

Продукт также богат клетчаткой и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют здоровью сердца и пищеварению.

Омега-3 жирные кислоты из семян льна улучшают кровообращение в органах малого таза и могут способствовать здоровью яичников и матки.

Стоит добавлять 1 столовую ложку молотых семян льна в смузи, йогурт или посыпьте сверху салаты или хлопья.

Просо

С возрастом у женщин наблюдается естественное снижение плотности костной ткани, особенно после 40 лет. А просо - это отличный источник кальция.

Просо богато кремнием (кремниевой кислотой), который укрепляет волосы, способствует здоровому блеску и предотвращает ломкость ногтей. Содержит также витамины группы B, которые улучшают состояние кожи.

Благодаря магнию и витаминам B, просо помогает уменьшить раздражительность, усталость и справиться со стрессом. Это особенно полезно при ПМС и в период климакса.

Темный шоколад

Черный шоколад - это не просто вкусный десерт, но и продукт, который может приносить пользу для здоровья женщин, если употреблять его в меру (обычно 20-30 г в день, с содержанием какао от 70%).

Содержит флавоноиды, которые улучшают эластичность сосудов и снижают риск атеросклероза. Помогает уменьшить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повысить "хороший" (ЛПВП).

Также продукт способствует выработке серотонина и эндорфинов, что особенно полезно при ПМС или эмоциональном истощении. В составе есть магний, который помогает бороться с тревожностью и раздражительностью.

Свекла

Богата железом, что помогает бороться с анемией - особенно важно для женщин во время менструации. Она также содержит антиоксиданты и фолиевую кислоту, которые полезные для здоровья кожи и поддержания иммунитета.

К тому же улучшает кровообращение и снижает давление, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Финики

Финики - это источник природных сахаров, дающий быструю энергию, что полезно, например, во время беременности или в периоды повышенной нагрузки.

Некоторые исследования показывают, что финики могут помочь подготовить матку к родам и облегчить их. Они также борются со старением и укрепляют иммунитет.

Натуральные сахара в финиках дают быстрый заряд энергии, что полезно при усталости.