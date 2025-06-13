Назван тропический фрукт, который творит чудеса с женским организмом

Сочное, ярко-желтое манго уже давно покорило сердца гурманов во всем мире. Кроме своего изысканного вкуса, тропический фрукт имеет множество пользы для здоровья женщин, а именно способен снижать давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Детали исследования

Исследователи привлекли женщин в возрасте от 50 до 70 лет, которые находились в постменопаузе и проживали в Калифорнии. Длился эксперимент в течение четырех недель, участницы посетили три учебных визита.

Перед каждым визитом они избегали тяжелых физических нагрузок в течение 24 часов и приходили в исследовательский центр после ночного голодания.

Во время первого визита измеряли артериальное давление и показатели тела. Через два часа измерения повторили, чтобы проверить наличие каких-либо изменений.

Во время второго визита через две недели участники съели 330 г манго, или примерно 2 стакана этого фрукта. Исследователи провели проверку здоровья до того, как они съели манго, и через два часа после этого. Затем их попросили съедать замороженного манго (330 граммов) ежедневно в течение следующих двух недель - половину утром, а другую половину вечером.

Во время последнего визита, после ночного голодания, те же проверки здоровья были повторены.

На основе результатов исследователи провели дальнейшие эксперименты только с шестью участниками. Измерения давления и анализов крови проводились до того, как они что-то ели, а затем снова через два часа. Во время одного визита они ели свежую мякоть манго, а в другой день потребляли белый хлеб с подобной калорийностью и углеводами, как и манго.

Что обнаружили ученые

Результаты показали, что употребление манго имело специфическое влияние на показатели сердца и артериального давления. Сначала не было заметной разницы в жесткости артерий между визитами к исследованию. Однако после употребления мякоти манго жесткость артерий уменьшилась на 38%.

Жесткость артерий - это измерение гибкости кровеносных сосудов, то есть того, насколько легко они реагируют на изменения артериального давления. Они могут быть фактором риска сердечных заболеваний.

Артериальное давление после двух недель ежедневного употребления манго улучшилось. Например, систолическое снизилось на 6 мм рт. ст. Диастолическое также несколько снизилось, на 2,7 мм рт. ст.

Две недели употребления манго также были связаны со снижением уровня холестерина на 9 мг/дл. Также уровень сахара в крови участников снизился на 5 мг/дл через два часа после еды, что свидетельствует о положительных изменениях.

Почему это полезно для женщин

Если женщина в постменопаузе страдает от избыточного веса или ожирения, то включение манго в рацион может стать отличным шагом к улучшению здоровья.

Благодаря большому содержанию питательных веществ, таких как бета-каротин, витамин С и калий, манго может помочь регулировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина и поддерживать общее здоровье сердца.

Вот несколько простых способов есть больше манго: