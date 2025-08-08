Топ-5 суперфудів, які має їсти кожна жінка: перевірте свій раціон

Насіння льону

Дієтолог Діпсікха Джайн розповіла, що менопауза може спричинити гормональні коливання, які можуть створювати проблеми для багатьох жінок. А насіння льону містить фітоестрогени, або природні сполуки, що імітують естроген в організмі.

Вони можуть допомогти вирівняти гормони та полегшити типові симптоми менопаузи, такі як припливи, перепади настрою та нерегулярні менструації.

Продукт також багатий на клітковину та омега-3 жирні кислоти, які сприяють здоров’ю серця та травленню.

Омега-3 жирні кислоти з насіння льону покращують кровообіг у органах малого таза і можуть сприяти здоров’ю яєчників та матки.

Варто додавати 1 столову ложку меленого насіння льону до смузі, йогурту або посипте зверху салати чи пластівці.

Просо

З віком у жінок спостерігається природне зниження щільності кісткової тканини, особливо після 40 років. А просо - це чудове джерело кальцію.

Просо багате на кремній (кремнієву кислоту), який зміцнює волосся, сприяє здоровому блиску та запобігає ламкості нігтів. Містить також вітаміни групи B, які покращують стан шкіри.

Завдяки магнію та вітамінам B, просо допомагає зменшити дратівливість, втому та впоратися зі стресом. Це особливо корисно при ПМС та в період клімаксу.

Темний шоколад

Чорний шоколад - це не просто смачний десерт, а й продукт, який може приносити користь для здоров’я жінок, якщо вживати його в міру (зазвичай 20-30 г на день, з вмістом какао від 70%).

Містить флавоноїди, які покращують еластичність судин і знижують ризик атеросклерозу. Допомагає зменшити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та підвищити "хороший" (ЛПВЩ).

Також продукт сприяє виробленню серотоніну та ендорфінів, що особливо корисно при ПМС або емоційному виснаженні. У складі є магній, який допомагає боротися з тривожністю та дратівливістю.

Буряк

Багатий на залізо, що допомагає боротися з анемією - особливо важливо для жінок під час менструації. Він також містить антиоксиданти і фолієву кислоту, корисні для здоров’я шкіри та підтримки імунітету.

До того ж покращує кровообіг і знижує тиск, що позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Фініки

Фініки - це джерело природних цукрів, що дає швидку енергію, що корисно, наприклад, під час вагітності або у періоди підвищеного навантаження.

Деякі дослідження показують, що фініки можуть допомогти підготувати матку до пологів і полегшити їх. Вони також боряться зі старінням та зміцнюють імунітет.

Натуральні цукри у фініках дають швидкий заряд енергії, що корисно при втомі.