6 вещей, которые женщины 50+ должны делать каждый вечер перед сном

Женщинам после 50 лет особенно важно соблюдать определенные правила перед сном, чтобы поддерживать здоровье и качество сна. К тому же простые привычки помогут снизить стресс, улучшить восстановление организма и будут способствовать долголетию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Избегайте алкоголя вечером

Исследования связывают повышенное потребление алкоголя с более коротким, менее восстанавливающим сном и даже храпом.

Диетолог Мелисса Аззаро рассказала, что алкоголь может вызвать сонливость и нарушает глубокие фазы сна, из-за чего:

сон становится поверхностным и фрагментированным

женщина может чаще просыпаться ночью

утром появляется ощущение усталости и разбитости

Алкоголь имеет мочегонный эффект, что вызывает частые ночные походы в туалет - это еще больше нарушает восстановление организма во время сна.

После 50 лет у женщин часто начинается менопауза или постменопауза, что сопровождается снижением уровня эстрогена. Алкоголь может еще больше нарушать гормональный фон, усиливая:

приливы жара

ночную потливость

перепады настроения

Съесть перекус, богатый белком

После 50 лет женщины быстрее теряют мышечную массу из-за гормональных сдвигов, в частности, из-за снижения уровня эстрогена во время менопаузы, что влияет на плотность костей и силу мышц.

Белок перед сном, такой как греческий йогурт, творог или растительный протеиновый смузи способствует восстановлению и синтезу мышц в течение ночи, особенно в сочетании с силовыми упражнениями.

Исследование показало, что мужчины, которые ели белок после вечерней тренировки, имели более высокие показатели наращивания и восстановления мышц, чем те, кто выполнял вечерние упражнения без потребления белка.

Чистите зубы

Чистка зубов перед сном важна для каждого. Но это становится еще важнее, когда вам за 50, поскольку здоровье полости рта все больше связано с общим здоровьем с возрастом.

Такие проблемы, как сухость во рту, потеря зубов, кариес, заболевания десен и рак полости рта, чаще встречаются у пожилых людей и могут влиять не только на зубы. Они также могут привести к таким проблемам, как неправильное питание и снижение качества жизни, и даже ухудшить такие состояния, как болезни сердца или диабет.

Поставьте стакан воды возле кровати

Наличие стакана воды возле кровати может быть одной из самых недооцененных привычек для женщин старше 50 лет. Даже если вы не просыпаетесь ночью, ночная потливость может обезводить вас во время сна поэтому, скорее всего, вы захотите выпить воды.

Наличие воды помогает получить заряд гидратации в течение дня, что помогает вам чувствовать себя лучше.

Принимайте магний

Магний играет решающую роль в расслаблении мышц, поддержании здоровья нервной системы и регулировании сна. Однако, с возрастом мы можем не усваивать этот минерал так эффективно, как в молодости.

Поэтому есть глицинат магния, который легко усваивается организмом для более спокойного сна и общего расслабления в конце дня.

Помимо сна, эта добавка может помочь поддерживать прочность костей, поскольку магний необходим для усвоения кальция и минерализации костей.

Здоровье костей становится все более важным после 50 лет, чтобы уменьшить риск остеопороза и поддерживать общую подвижность.

Практикуйте диафрагмальное дыхание

Диафрагмальное дыхание, или глубокое дыхание животом - это простой способ успокоить тело и разум. Это медленное, намеренное дыхание - вдох через нос с глубоким расширением живота, а затем медленный выдох может успокоить нервную систему и способствовать лучшему сну.

Это также может способствовать долгосрочному здоровью вашего сердца. Стресс связан с повышенным риском сердечных заболеваний, которые являются основной причиной смерти среди женщин старшего возраста.