Топ-5 анализов, которые обязательно должен сдавать каждый мужчина

Регулярная диагностика - ключ к мужскому здоровью. Названы 5 обязательных анализов, которые мужчины должны сдавать даже при отсутствии жалоб, чтобы вовремя выявить риски сердечно-сосудистых, гормональных и онкологических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу эндокринолога Елены Доманской.

Общий анализ крови

По словам эксперта, такой анализ позволит увидеть уровень:

железа

тромбоцитов

гематокрита

То есть этот анализ расскажет обо всем, что происходит в крови.

Также он дает представление о работе иммунной системы. Отражает влияние стресса, питания или вредных привычек (алкоголя, курения)

Биохимия

Биохимический анализ крови - это важный инструмент диагностики, который позволяет обнаружить нарушения в работе внутренних органов еще до появления симптомов.

Анализ составляет печеночные и почечные пробы, липидограмму. Он даст представление о том, что происходит в организме на уровне биохимии.

"Как работает ваша печень, детокс, справляются ли почки с выведением токсичных веществ и насколько вы приблизились к атеросклерозу", - объяснила эндокринолог.

Коагулограмма и D-димер

Коагулограмма позволяет оценить, насколько быстро и правильно будет свертываться кровь. Для мужчин это важно, потому что:

риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт) возрастает с возрастом и при наличии факторов риска (курение, ожирение, высокое давление)

выявляет склонность к тромбозам (образование тромбов в сосудах), которые могут привести к серьезным осложнениям

проблемы со свертываемостью могут привести к кровотечениям или наоборот к чрезмерной свертываемости

Тогда как D-димер помогает обнаружить продукты распада тромбов и является маркером активного тромбообразования.

Гормоны

Это обязательный анализ, который помогает проверить уровень тестостерона, кортизола, пролактина и эстрадиола.

Гормоны контролируют обмен веществ, влияют на аппетит, распределение жира и риск развития метаболических заболеваний.

Снижение или повышение уровня гормонов может свидетельствовать о различных заболеваниях: от гормональных дисбалансов, опухолей, до проблем с щитовидной железой или надпочечниками.

Креатинфосфокиназа (КФК)

Повышение КФК часто случается при травмах мышц, воспалительных процессах или миопатиях. Мужчины, особенно те, кто занимается физической активностью или спортом, могут контролировать состояние своих мышц с помощью этого анализа.

КФК - это фермент, который содержится в сердечной мышце, скелетных мышцах и мозге. Повышенный уровень КФК может свидетельствовать о повреждении сердечной мышцы, например, при инфаркте миокарда. Поэтому этот анализ помогает диагностировать сердечные заболевания.

"Он покажет, справляются ли ваши мышцы с активностью", - сказала эксперт.