Топ-5 аналізів, які обов'язково має здавати кожен чоловік

Регулярна діагностика - ключ до чоловічого здоров’я. Названо 5 обов’язкових аналізів, які чоловіки мають здавати навіть за відсутності скарг, аби вчасно виявити ризики серцево-судинних, гормональних і онкологічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку ендокринолога Олени Доманської.

Загальний аналіз крові

За словами експерта, такий аналіз дозволить побачити рівень:

заліза

тромбоцитів

гематокрита

Тобто цей аналіз розкаже про все, що відбувається у крові.

Також він дає уявлення про роботу імунної системи. Відображає вплив стресу, харчування або шкідливих звичок (алкоголю, куріння)

Біохімія

Біохімічний аналіз крові - це важливий інструмент діагностики, який дозволяє виявити порушення в роботі внутрішніх органів ще до появи симптомів.

Аналіз складає печінкові та ниркові проби, ліпідограму. Він дасть уявлення про те, що відбувається в організмі на рівні біохімії.

"Як працює ваша печінка, детокс, чи справляються нирки з виведенням токсичних речовин і наскільки ви наблизились до атеросклерозу", - пояснила ендокринолог.

Коагулограма та D-димер

Коагулограма дає змогу оцінити, наскільки швидко та правильно згортатиметься кров. Для чоловіків це важливо, бо:

ризик серцево-судинних захворювань (інфаркт, інсульт) зростає з віком та при наявності факторів ризику (куріння, ожиріння, високий тиск)

виявляє схильність до тромбозів (утворення тромбів у судинах), які можуть призвести до серйозних ускладнень

проблеми зі згортанням можуть призвести до кровотеч або навпаки до надмірного згортання

Тоді як D-димер допомагає виявити продукти розпаду тромбів і є маркером активного тромбоутворення.

Гормони

Це обов'язковий аналіз, який допомагає перевірити рівень тестостерону, кортизолу, пролактину та естрадіолу.

Гормони контролюють обмін речовин, впливають на апетит, розподіл жиру і ризик розвитку метаболічних захворювань.

Зниження або підвищення рівня гормонів може свідчити про різні захворювання: від гормональних дисбалансів, пухлин, до проблем з щитовидною залозою чи наднирниками.

Креатинфосфокіназа (КФК)

Підвищення КФК часто трапляється при травмах м’язів, запальних процесах або міопатіях. Чоловіки, особливо ті, хто займається фізичною активністю або спортом, можуть контролювати стан своїх м’язів за допомогою цього аналізу.

КФК - це фермент, який міститься у серцевому м’язі, скелетних м’язах і мозку. Підвищений рівень КФК може свідчити про пошкодження серцевого м’яза, наприклад, при інфаркті міокарда. Тому цей аналіз допомагає діагностувати серцеві захворювання.

"Він покаже, чи справляються ваші м'язи з активністю", - сказала експерт.