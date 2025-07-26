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Топ-3 разрекламированных анализов, которые на самом деле не эффективны

Суббота 26 июля 2025 13:40
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Топ-3 разрекламированных анализов, которые на самом деле не эффективны Гастроэнтеролог назвала анализы, которые не нужно сдавать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В погоне за здоровьем люди все чаще сдают модные анализы, обещающие чудо. Однако многие из них не имеют научной основы и вводят пациентов в заблуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

IgG к глиадину

По словам эксперта, выявление IgG к глиадину лишь показывает, что вы употребляете продукты, которые содержат глютен - это не признак патологии, а нормальная иммунная реакция.

"Если есть подозрение на целиакию, сдаем - анализ крови на Ig A, антитела класса g А к тканевой трансглутаминазе и эндомизию + биопсия из 12-перстной кишки", - добавила эксперт.

Антитела класса IgG к гельминтам

Положительные IgG к гельминтам не означают, что инфицирование есть сейчас, а лишь маркер того, что организм когда-то контактировал с ними. IgG сохраняются месяцами или даже годами.

К тому же многие тест-системы имеют перекрестную реактивность. Возможны положительные IgG к описторху, токсокаре, эхинококку без симптомов, эозинофилии, изменений в печени на КТ/УЗИ/МРТ, поэтому это не показание к лечению.

Fed-тест (IgG к пищевым продуктам)

Обнаружение IgG к определенным продуктам показывает лишь то, что организм с ними контактирует регулярно и не свидетельствует о непереносимости или воспалении.

Наоборот - высокий IgG может означать, что пища хорошо переносится и воспринимается как "своя".

"Ни одна из официальных организаций не рекомендует определение IgG к пище, более того подчеркивают, что это может ввести в заблуждение и привести к ненужным диетическим ограничениям", - объяснила гастроэнтеролог.

Люди часто получают длинные списки продуктов, которые якобы "не подходят", и исключают целые группы пищи без реальной необходимости.

Это может привести к:

  • недоеданию
  • дефицитам питательных веществ
  • нарушению отношений с едой (например, орторексии)

Если есть настоящая пищевая аллергия (IgE-зависимая) или неаллергическая пищевая непереносимость (лактазная недостаточность, целиакия) - IgG-тестирование не выявит истинную причину.

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Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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