Топ-3 разрекламированных анализов, которые на самом деле не эффективны

В погоне за здоровьем люди все чаще сдают модные анализы, обещающие чудо. Однако многие из них не имеют научной основы и вводят пациентов в заблуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

IgG к глиадину

По словам эксперта, выявление IgG к глиадину лишь показывает, что вы употребляете продукты, которые содержат глютен - это не признак патологии, а нормальная иммунная реакция.

"Если есть подозрение на целиакию, сдаем - анализ крови на Ig A, антитела класса g А к тканевой трансглутаминазе и эндомизию + биопсия из 12-перстной кишки", - добавила эксперт.

Антитела класса IgG к гельминтам

Положительные IgG к гельминтам не означают, что инфицирование есть сейчас, а лишь маркер того, что организм когда-то контактировал с ними. IgG сохраняются месяцами или даже годами.

К тому же многие тест-системы имеют перекрестную реактивность. Возможны положительные IgG к описторху, токсокаре, эхинококку без симптомов, эозинофилии, изменений в печени на КТ/УЗИ/МРТ, поэтому это не показание к лечению.

Fed-тест (IgG к пищевым продуктам)

Обнаружение IgG к определенным продуктам показывает лишь то, что организм с ними контактирует регулярно и не свидетельствует о непереносимости или воспалении.

Наоборот - высокий IgG может означать, что пища хорошо переносится и воспринимается как "своя".

"Ни одна из официальных организаций не рекомендует определение IgG к пище, более того подчеркивают, что это может ввести в заблуждение и привести к ненужным диетическим ограничениям", - объяснила гастроэнтеролог.

Люди часто получают длинные списки продуктов, которые якобы "не подходят", и исключают целые группы пищи без реальной необходимости.

Это может привести к:

недоеданию

дефицитам питательных веществ

нарушению отношений с едой (например, орторексии)

Если есть настоящая пищевая аллергия (IgE-зависимая) или неаллергическая пищевая непереносимость (лактазная недостаточность, целиакия) - IgG-тестирование не выявит истинную причину.