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6 анализов, которые должна сдавать каждая женщина: это помогает сохранить жизнь

Вторник 01 июля 2025 13:10
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6 анализов, которые должна сдавать каждая женщина: это помогает сохранить жизнь Названы показатели здоровья, за которыми стоит следить женщинам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

В современном мире забота о здоровье - это не роскошь, а необходимость. Женщины, независимо от возраста, должны внимательно относиться к сигналам своего тела и регулярно проходить обследования

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Артериальное давление

По словам медика, стоит следить, чтобы давление было в норме 120/80 мм рт. ст. Хронически повышенное давление повреждает сосуды, сердце, мозг и почки.

Даже "немножко выше нормы" - это уже не вариант нормы. Измеряйте в состоянии покоя, с правильным положением руки.

Гипертония часто протекает без симптомов, но значительно повышает риск инсульта, инфаркта, сердечной и почечной недостаточности.

Женщины старше 55 лет чаще имеют повышенное давление, чем мужчины того же возраста. После менопаузы сосуды становятся менее эластичными, что способствует гипертонии.

У женщин симптомы сердечно-сосудистых заболеваний могут быть атипичными (тошнота, усталость, одышка), и контроль давления помогает вовремя выявить проблему.

Липидограмма

Проверка липидограммы (анализа крови на уровень липидов, включая холестерин и триглицериды) является важной для женщин по нескольким причинам, связанным со здоровьем сердца, гормональными изменениями и профилактикой хронических болезней.

Женщины после 45 лет (особенно после менопаузы) имеют растущий риск инфаркта и инсульта из-за снижения уровня эстрогенов, которые ранее оказывали защитное действие на сосуды.

Нарушение липидного профиля - один из главных факторов риска атеросклероза (закупорки сосудов).

Стоит следить, чтобы показатели были такими:

  • общий холестерин: < 5,2 ммоль/л
  • ЛПНП (плохой): < 3,0 ммоль/л
  • ЛПВП (хороший): > 1,3 ммоль/л
  • триглицериды: < 1,7 ммоль/л

Избыток "плохого" холестерина откладывается в стенках сосудов и вызывает атеросклероз.

Проверка риска диабета

Необходимо сдать следующие анализы:

  • глюкоза натощак: норма 3,9 - 5,5 ммоль/л
  • гликированный гемоглобин (HbA1c): норма < 5,7%.

При показателях 5,7-6,4% уже возникает риск передиабета.

HbAlc показывает средний уровень глюкозы за последние 3 месяца - это более информативно, чем разовый анализ. Сахарный диабет 2 типа часто начинается "тихо" - и первые годы проходит без симптомов.

Окружность талии + ИМТ

Окружность талии должна быть до 80 см, если показатели выше - уже есть риск метаболического синдрома.

Норма индекса массы тела: 18,5 - 24,9.

Стоит знать, что жир вокруг талии (висцеральный) - самый опасный. Именно он запускает хроническое воспаление, инсулинорезистентность и болезни сердца.

Функция почек

Чтобы проверить состояние почек, стоит сдать:

  • скорость клубочковой фильтрации (СКФ) - норма > 90 мл/мин/1,73 м2
  • соотношение альбумин/креатинин в моче (АКС) - норма < 30 мг/г

АКС помогает обнаружить даже минимальные повреждения почек, которые еще не видны в анализах крови. Даже незначительное повышение альбумина в моче сигнал о риске сердечно-сосудистых заболеваний и диабетической нефропатии.

Уровень тревоги и депрессии

Кардиолог рассказала, что он оценивается по шкале GAD-7 и PHQ-9. Хронический стресс, тревожные расстройства и депрессия - весомые факторы риска сердечных болезней.

Хроническая тревога и депрессия могут вызвать:

  • проблемы со сном, иммунной системой, сердечно-сосудистой системой
  • повышенный риск аутоиммунных заболеваний
  • обострение ПМС, мигреней, проблем с ЖКТ

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