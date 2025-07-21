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Обязательно ли анализы сдавать на голодный желудок? Ответ вас удивит

Понедельник 21 июля 2025 10:48
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Обязательно ли анализы сдавать на голодный желудок? Ответ вас удивит Можно ли сдавать анализы после еды (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие до сих пор уверены, что перед визитом в лабораторию надо отказаться от еды на 12 часов. Но действительно ли это всегда необходимо, или это устаревший миф?

РБК-Украина сообщает лишь о трех анализах, которые обязательно нужно сдавать на голодный желудок.

Какие анализы сдавать на голодный желудок

По словам эндокринолога Елены Доманской, на голодный желудок стоит сдавать только такие анализы:

  • глюкозу
  • уровень инсулина
  • уровень лептина

Все ниши анализы можно сдавать в любое время суток.

Важно, что глюкоза повышается после приема пищи (особенно углеводов), поэтому для точного измерения нужно быть натощак (8-12 часов без еды).

Что стоит знать

Не все анализы требуют голодного желудка, но часть из них - критически важна именно в состоянии натощак, иначе результат будет неточным или даже ложным.

Некоторые показатели стабильны независимо от еды. Также в отдельных тестах еда - часть диагностики.

Разрешено сдавать после еды такие анализы:

  • общий анализ мочи (ОАМ) - можно сдавать в любое время суток. Еда может немного изменить цвет мочи (из-за свеклы, моркови, витаминов), но не влияет на основные показатели
  • общий анализ крови (ОАК) - в большинстве случаев допустимо сдавать после легкой пищи. Но желательно избегать жирного и сладкого. После сытной еды может немного повыситься количество лейкоцитов
  • анализ на антитела (IgG, IgM)
  • ДНК/генетические тесты - генетические характеристики не зависят от того, что вы ели. Можно сдавать в любое время
  • анализ мокроты - еда не имеет значения - главное, чтобы мокрота была собрана правильно

Даже если анализ можно сдавать после еды, желательно:

  • избегать жирной, сладкой, тяжелой пищи
  • сдавать через 1-2 часа после приема пищи
  • не курить, не пить кофе/алкоголь перед анализом

Поэтому перед сдачей обязательно консультируйтесь с врачом, или уточняйте в лаборатории.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Елены Доманской и сайт Нealth harvard.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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