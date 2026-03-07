В МОН призвали университеты помочь с регистрацией на НМТ: при чем здесь "нулевой курс"

В Украине официально стартовала регистрация на НМТ-2026. В Министерстве образования и науки призвали высшие учебные заведения не оставаться в стороне и ввести систему сопровождения для будущих абитуриентов, сделав регистрацию частью довузовской подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Николая Трофименко .

Инициатива "нулевого курса"

Заместитель министра обратился к руководству университетов с предложением интегрировать процесс регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ) в программу так называемого "нулевого курса". Речь идет о системной работе с поступающими, которая включает:

консультационные часы - помощь в создании персональных кабинетов и разъяснение типичных ошибок;

работа с документами - проверка корректности загруженных копий во избежание отказов;

профориентация - помощь в выборе четвертого (дополнительного) предмета НМТ, который соответствует выбранной специальности;

поддержка взрослых - отдельные объяснения об особенностях поступления для родителей и учителей.

Как продолжается регистрация

Прием заявок начался 5 марта в 09:00. Интересно, что первый кабинет абитуриента был успешно подтвержден уже на 55-й секунде работы сервиса. В МОН отмечают, что процесс происходит исключительно онлайн через сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Несмотря на высокую активность в первые часы, поступающих призывают действовать взвешенно. Основной этап регистрации продлится до 2 апреля включительно, поэтому у абитуриентов есть достаточно времени, чтобы проверить все персональные данные.