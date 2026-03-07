ua en ru
Главная » Жизнь » Образование

В МОН призвали университеты помочь с регистрацией на НМТ: при чем здесь "нулевой курс"

06:40 07.03.2026 Сб
2 мин
Как помощь университетов поможет избежать ошибок?
aimg Татьяна Веремеева
В МОН призвали университеты помочь с регистрацией на НМТ: при чем здесь "нулевой курс" Фото: Вузы просят помочь абитуриентам зарегистрироваться на НМТ-2026 (Getty Images)

В Украине официально стартовала регистрация на НМТ-2026. В Министерстве образования и науки призвали высшие учебные заведения не оставаться в стороне и ввести систему сопровождения для будущих абитуриентов, сделав регистрацию частью довузовской подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Николая Трофименко.

Читайте также: Регистрация на НМТ через "Дію" без лишних документов: как подготовиться и зачем нужен NFC

Инициатива "нулевого курса"

Заместитель министра обратился к руководству университетов с предложением интегрировать процесс регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ) в программу так называемого "нулевого курса". Речь идет о системной работе с поступающими, которая включает:

  • консультационные часы - помощь в создании персональных кабинетов и разъяснение типичных ошибок;
  • работа с документами - проверка корректности загруженных копий во избежание отказов;
  • профориентация - помощь в выборе четвертого (дополнительного) предмета НМТ, который соответствует выбранной специальности;
  • поддержка взрослых - отдельные объяснения об особенностях поступления для родителей и учителей.

Как продолжается регистрация

Прием заявок начался 5 марта в 09:00. Интересно, что первый кабинет абитуриента был успешно подтвержден уже на 55-й секунде работы сервиса. В МОН отмечают, что процесс происходит исключительно онлайн через сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Несмотря на высокую активность в первые часы, поступающих призывают действовать взвешенно. Основной этап регистрации продлится до 2 апреля включительно, поэтому у абитуриентов есть достаточно времени, чтобы проверить все персональные данные.

Напомним, украинские абитуриенты за рубежом смогут сдать НМТ-2026 в 52 городах 31 страны. Регистрация на тестирование продлится с 5 марта до 2 апреля, но в некоторых локациях количество мест ограничено, поэтому абитуриентам советуют регистрироваться заранее.

РБК-Украина также рассказывало, в каких случаях абитуриенты могут не сдавать НМТ в 2026 году.

