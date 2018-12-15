Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У Києві проходить Об'єднавчий собор

Президент України Петро Порошенко виступає на Об'єднавчому соборі, який проходить сьогодні, 15 грудня 2018 року, в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Виступ Президента України Петро Порошенко під час Об'єднавчого Собору Опубліковано Томос 2018 Субота, 15 грудня 2018 р.

"Століття тому, в часи Української національно-визвольної революції і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра започаткували шлях України до автокефальної православної церкви. Україна вклоняється великим предкам і пам’ятає їхній заповіт. Сьогодні все готово, щоб виконати його", - заявив Порошенко.

Порошенко додав, що сьогоднішньому Об’єднавчому собор передували тривалі зусилля духовної та світської влади, мільйонів українського православного люду.

"Хотів би зазначити роль Віктора Ющенка, який започаткував інтенсивний діалог з Церквою-матір’ю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в соборі Святої Софії почався Об'єднавчий собор українських церков.

Також повідомлялося, що через Об'єднавчого собору до забезпечення порядку в Києві залучили 4 тисячі правоохоронців. Кроме того, в столиці працюють піші патрулі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.