У Києві проходить Об'єднавчий собор
Президент України Петро Порошенко виступає на Об'єднавчому соборі, який проходить сьогодні, 15 грудня 2018 року, в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.
Виступ Президента України Петро Порошенко під час Об'єднавчого СоборуОпубліковано Томос 2018 Субота, 15 грудня 2018 р.
"Століття тому, в часи Української національно-визвольної революції і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра започаткували шлях України до автокефальної православної церкви. Україна вклоняється великим предкам і пам’ятає їхній заповіт. Сьогодні все готово, щоб виконати його", - заявив Порошенко.
Порошенко додав, що сьогоднішньому Об’єднавчому собор передували тривалі зусилля духовної та світської влади, мільйонів українського православного люду.
"Хотів би зазначити роль Віктора Ющенка, який започаткував інтенсивний діалог з Церквою-матір’ю", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в соборі Святої Софії почався Об'єднавчий собор українських церков.
Також повідомлялося, що через Об'єднавчого собору до забезпечення порядку в Києві залучили 4 тисячі правоохоронців. Кроме того, в столиці працюють піші патрулі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.