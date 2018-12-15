У Києві розпочався Об'єднавчий собор

Фото: Софійський собор (з відкритих джерел)

Перед початком основної частини з вітальним словом виступить Петро Порошенко

У соборі Святої Софії розпочався Об'єднавчий собор українських церков. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомили в УПЦ Київського патріархату, перед початком Собору в храмі Малої Софії відслужили літургію, після чого відбулася реєстрація учасників.

Нагадаємо, напередодні глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що правоохоронці готові забезпечити порядок у столиці під час Об'єднавчого собору.

"Національна поліція в особі гарнізону міста Києва забезпечує безпеку як державних, так і будь-яких інших мирних зібрань. І завтрашній день (15 грудня, - ред.) не є винятком", - зазначив він.

За останніми даними, на вулиці Києва через Собор вивели кілька тисяч правоохоронців. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, мова йде про 4 тисячі поліцейських, нацгвардійців і рятувальників ДСНС.

Цього тижня Служба безпеки України заявила, що попередила провокації проти Об'єднавчого собору. За версією силовиків, готувала провокації російська сторона, доручивши провести акції представникам УПЦ Московського патріархату.