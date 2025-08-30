Токсичные вещества в растениях? Опасно ли есть овощи из зоны боевых действий

Опасен ли урожай, выращенный возле зоны боевых действий

В целом, по словам эксперта, потреблять овощи или фрукты, выращенные неподалеку от мест, где были боевые действия, "может быть опасно".

"Взрывы, пожары и использование военной техники оставляют в почве тяжелые металлы, остатки взрывчатых веществ, топливо и масла", - рассказала эколог.

Она объяснила, что эти токсичные элементы "способны переходить в выращенные культуры и накапливаться в организме человека, создавая серьезные риски для здоровья".

"Дополнительную опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы, которые делают сам процесс обработки земли смертельно рискованным", - отметила Тимочко.

Она добавила, что боевые действия также:

нарушают структуру чернозема;

уменьшают количество полезных микроорганизмов в почве.

"В результате - снижается ее плодородие. А повышенная токсичность влияет на качество урожая", - поделилась специалист.

К этому добавляется также и "риск загрязнения подземных вод".

"В случае затопления шахт или разрушения промышленных объектов, в них могут попадать тяжелые металлы или даже радионуклиды, которые через почву попадают в растения", - сообщила эколог.

Можно ли выращивать культуры там, где боевые действия были давно

Некоторые считают, что даже после войны там, где сейчас идут боевые действия, ничего нельзя будет выращивать в течение многих лет.

"Это утверждение частично соответствует действительности", - признала Тимочко.

Она объяснила: "Если почва сильно загрязнена нефтепродуктами, тяжелыми металлами или токсичными химикатами, ее восстановление действительно может длиться десятилетиями".

"В то же время на части земель после разминирования и проведения почвенной рекультивации со временем можно будет вернуть сельское хозяйство. Но только после тщательных анализов", - рассказала специалист.

Она подчеркнула, что в целом "употреблять продукты с территорий, которые недавно были зоной боевых действий, без проверки - категорически нельзя".

"Постепенное возвращение этих земель к агроиспользованию возможно. Но оно требует времени, очистки и постоянного мониторинга состояния окружающей среды", - подытожила эколог.