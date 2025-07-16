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Впервые на госуровне. В Украине приняли важное решение насчет сельхоз земли

Среда 16 июля 2025 11:40
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Впервые на госуровне. В Украине приняли важное решение насчет сельхоз земли В Украине утвердили Порядок отбора проб почв на сельхоз землях после разминирования (фото: Dmytro Smolienko/Ukrinform/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины утвердил Порядок отбора проб почв на сельскохозяйственных землях, очищенных после разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля в Facebook.

Что именно меняет решение Кабмина

По словам чиновника, утвержденный соответствующим постановлением КМУ Порядок отбора проб почв на сельскохозяйственных землях, очищенных после разминирования, - еще один шаг к безопасному и продуктивному использованию украинских земель.

Уточняется, что он был разработан командой Минагрополитики.

"Впервые на государственном уровне урегулировано, как именно должны отбираться и исследоваться почвы", - подчеркнул Коваль.

Он объяснил, что это позволит определить:

  • пригодны ли почвы к выращиванию культур;
  • нуждаются ли они в рекультивации или консервации;
  • безопасно ли на них вести хозяйство.

Чем важны введенные правительством изменения

Министр аграрной политики и продовольствия Украины сообщил, что в целом решение Кабинета министров позволит:

  • обеспечить прозрачность и достоверность результатов анализа почв;
  • избежать манипуляций и сомнительных выводов;
  • вернуть в оборот тысячи гектаров пострадавших от войны земель;
  • защитить аграриев и инвесторов;
  • усилить продовольственную безопасность страны.

"Это постановление - не просто формальность, но и основа для восстановления аграрного потенциала прифронтовых регионов и возвращения жизни на разминированные земли", - подытожил Коваль.

Впервые на госуровне. В Украине приняли важное решение насчет сельхоз землиВпервые на госуровне. В Украине приняли важное решение насчет сельхоз землиПубликация министра (скриншот: facebook.com/koval8)

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть почв после войны некоторое время будет законсервирована.

Кроме того, мы объясняли, как может повлиять загрязнение почв и вод во время войны на здоровье людей.

Читайте также, сколько денег понадобится Украине для разминирования территорий и как долго может длиться этот процесс, если будет осуществляться традиционными методами.

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