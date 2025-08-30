Токсичні речовини в рослинах? Чи небезпечно їсти городину із зони бойових дій

Бойові дії в Україні порушують структуру чорнозему та зменшують кількість корисних мікроорганізмів у ґрунті.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла еколог Тетяна Тимочко.
В цілому, за словами експерта, споживати городину, вирощену неподалік місць, де були бойові дії, "може бути небезпечно".
"Вибухи, пожежі та використання військової техніки залишають у ґрунті важкі метали, залишки вибухових речовин, паливо та мастила", - розповіла еколог.
Вона пояснила, що ці токсичні елементи "здатні переходити у вирощені культури й накопичуватися в організмі людини, створюючи серйозні ризики для здоров'я".
"Додаткову небезпеку становлять нерозірвані боєприпаси, які роблять сам процес обробітку землі смертельно ризикованим", - зауважила Тимочко.
Вона додала, що бойові дії також:
"У результаті - знижується його родючість. А підвищена токсичність впливає на якість врожаю", - поділилась спеціаліст.
До цього додається також і "ризик забруднення підземних вод".
"У разі затоплення шахт або руйнування промислових об'єктів, у них можуть потрапляти важкі метали чи навіть радіонукліди, які через ґрунт потрапляють у рослини", - повідомила еколог.
Дехто вважає, що навіть після війни там, де зараз тривають бойові дії, нічого не можна буде вирощувати впродовж багатьох років.
"Це твердження частково відповідає дійсності", - визнала Тимочко.
Вона пояснила: "Якщо ґрунт сильно забруднений нафтопродуктами, важкими металами чи токсичними хімікатами, його відновлення справді може тривати десятиліттями".
"Водночас на частині земель після розмінування та проведення ґрунтової рекультивації з часом можна буде повернути сільське господарство. Але лише після ретельних аналізів", - розповіла фахівець.
Вона наголосила, що в цілому "вживати продукти з територій, які нещодавно були зоною бойових дій, без перевірки - категорично не можна".
"Поступове повернення цих земель до агровикористання можливе. Але воно потребує часу, очищення та постійного моніторингу стану довкілля", - підсумувала еколог.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів України затвердив Порядок відбору проб ґрунтів на сільськогосподарських землях, очищених після розмінування.
Крім того, ми пояснювали, як може вплинути забруднення ґрунтів і вод під час війни на здоров'я людей.
Читайте також, як українські фермери продавали врожай з радіоактивних земель.