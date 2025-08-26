ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские фермеры продавали урожай с радиоактивных земель, - ОГП

Украина, Вторник 26 августа 2025 09:30
UA EN RU
Украинские фермеры продавали урожай с радиоактивных земель, - ОГП Фото: поселковому голове и трем фермерам сообщено о подозрении (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Житомирской области разоблачили схему незаконного использования радиоактивно загрязненных земель. Подозреваются поселковый голова, директора обществ и землеустроитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Установлено, что в 2021 году поселковый голова в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование последним 1790 га земель в зоне радиоактивного загрязнения.

Поселковый голова заключал предварительные договоры аренды с актами приема-передачи несмотря на то, что эти земли относятся к загрязненным радиацией в результате катастрофы ЧАЭС и распоряжаться ими может исключительно Кабмин.

В дальнейшем фермерские хозяйства использовали радиоактивно загрязненные земельные участки для выращивания сельхозкультур, их сбора и продажи, в том числе на хлебокомбинаты.

Установлено, что нанесенный ущерб государству в 2021 году эксперты оценили в более 4,9 млн грн.

Кроме этого, директор одного из обществ создал организованную группу, к которой привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов.

На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонны подсолнечника стоимостью более 6,6 млн грн. Урожай незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке.

Поселковому голове одной из объединенных территориальных общин области, землеустроителю поселкового совета и трем директорам частных предприятий сообщено о подозрении.

Фото: поселковый голова действовал в сговоре с фермерами (gp.gov.ua)

Также сообщено о подозрении директорам двух обществ и бывшему депутату поселкового совета.

На сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и наложении ареста на их имущество, сообщают правоохранители.

Напомним, ранее британское издание The Independent написало о том, что в Чернобыльской зоне большую часть земель якобы признали "пригодной для сельского хозяйства".

Минприроды и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в комментарии РБК-Украина назвали данную информацию некорректной.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров утвердил порядок отбора проб почв на сельскохозяйственных землях, очищенных после разминирования. Это позволит определить пригодны ли почвы к выращиванию культур.

Читайте РБК-Украина в Google News
радиационная опасность Фермеры
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы