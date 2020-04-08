У Токіо зафіксували найбільший спалах заражень з початку пандемії

У столиці Японії Токіо зафіксували 144 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшим щоденним приростом з початку епідемії в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами губернатор міста Юріко Коїке, загальна кількість випадків інфікування в Токіо складає 1339 осіб. Всього в Японії коронавірусом заразилися 4768 людей. Смертність від вірусу в Японії, станом на ранок середи, склала 98 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив надзвичайну ситуацію в семи префектурах. Зокрема, режим НС діятиме протягом місяця в Токіо та Осаці, а також ще в п'яти префектурах - Канагаві, Сайтаме, Тибе, Хего і Фукуоці.

З 3 квітня Японія розширила коло держав, громадянам яких буде тимчасово закрито в'їзд до країни. Заборона стосується жителів 73 країн і територій, а також тих, хто відвідав зазначені країни протягом останніх 14 днів.

Також РБК-Україна повідомляло, що для пом'якшення економічного удару, викликаного пандемією коронавірусу, Японія виділить 1 трильйон доларів, що є 20% від ВВП країни.