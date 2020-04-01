Японія посилила правила в'їзду в країну

Фото: японський прапор (flickr.com/Dan10956)

Всі, хто в'їжджає в країну, повинні будуть пройти 14-денний добровільний карантин

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що країна розширила коло держав, громадянам яких буде тимчасово закрито в'їзд в країну у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Straits Times.

Також всі, хто в'їжджає в країну, повинні будуть пройти 14-денний добровільний карантин.

Заборона набуде чинності 3 квітня і буде діяти до кінця місяця, торкаючись прибувають з 73 країн і територій, а також відвідали їх за останні 14 днів жителів інших держав.

Раніше аналогічна заборона вже діяв на ряд країн, до яких тепер додалися ще 49, у тому числі Австралія, Бразилія, Великобританія, Канада, Китай і острів Тайвань, Нова Зеландія, Марокко і США, Південна Корея і більшість країн Європи та Південно-Східної Азії.

Японські громадяни, які повернуться на батьківщину з "закритих" країн, а це приблизно третина всього світу, повинні будуть пройти тест на коронавірус.

Нагадаємо, у світі число заражених коронавірусом COVID-19 складає 859 тисяч 556 осіб станом на 7:00 ранку середи, 1 квітня (за київським часом). Кількість летальних випадків становить 42 тисяч 332 осіб у світі. Вилікувались на сьогодні вже 178,3 тисячі осіб.

Крім того, у Японії оголосили нову хвилю епідемії коронавірусу. Прем'єр-міністр може оголосити надзвичайний стан, якщо хвороба буде представляти серйозну небезпеку для життя людей і, якщо її швидке поширення загрожує серйозними економічними збитками.