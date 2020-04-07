Абе оголосив надзвичайну ситуацію в декількох регіонах Японії

Фото: Сіндзо Абе (bundesregierung.de)

Надзвичайна ситуація оголошена в семи префектурах

Через пандемію коронавірусу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив надзвичайну ситуацію в семи префектурах. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що рішення було прийнято після численних позгоджень. Як заявив Абе, режим надзвичайної ситуації буде діяти протягом місяця в Токіо і Осаці, а також ще в п'яти префектурах - Канагаві, Сайтамі, Тібе, Хього і Фукуоці.

"За підрахунками експертів, якщо всі ми докладемо зусиль, щоб зменшити контакти між людьми як мінімум на 70% і, якщо можливо, на 80%, то вже за два тижні зростання числа заражених досягне максимуму, і ми зможемо почати його скорочення", - додав Абе.

Зазначимо, число заражених коронавірусом в Японії наближається до 5 тисяч. При цьому понад 700 заражених складають пасажири і члени екіпажу карантинного судна Diamond Princess. Число померлих від COVID-19 перевищило сотню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в японському університеті коронавірусом заразилися 18 лікарів-стажистів.

До цього стало відомо, що Японія буде безкоштовно постачати ліки від коронавірусу до інших країн.