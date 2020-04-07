ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Абе оголосив надзвичайну ситуацію в декількох регіонах Японії

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 12:35
Абе оголосив надзвичайну ситуацію в декількох регіонах Японії
Фото: Сіндзо Абе (bundesregierung.de)

Надзвичайна ситуація оголошена в семи префектурах

Через пандемію коронавірусу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив надзвичайну ситуацію в семи префектурах. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що рішення було прийнято після численних позгоджень. Як заявив Абе, режим надзвичайної ситуації буде діяти протягом місяця в Токіо і Осаці, а також ще в п'яти префектурах - Канагаві, Сайтамі, Тібе, Хього і Фукуоці.

"За підрахунками експертів, якщо всі ми докладемо зусиль, щоб зменшити контакти між людьми як мінімум на 70% і, якщо можливо, на 80%, то вже за два тижні зростання числа заражених досягне максимуму, і ми зможемо почати його скорочення", - додав Абе.

Зазначимо, число заражених коронавірусом в Японії наближається до 5 тисяч. При цьому понад 700 заражених складають пасажири і члени екіпажу карантинного судна Diamond Princess. Число померлих від COVID-19 перевищило сотню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в японському університеті коронавірусом заразилися 18 лікарів-стажистів.

До цього стало відомо, що Японія буде безкоштовно постачати ліки від коронавірусу до інших країн.

За порушення карантину у Києві виписали штрафів на майже 100 тис. гривень В Олександрівській лікарні Києва боролись за життя зараженого COVID-19 майже два тижні
Новини України Японіянадзвичайні ситуаціїКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся