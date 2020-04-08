Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 8 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У світі знімають обмеження, ВООЗ просить не поспішати скасовувати карантин

В Україні і світі триває боротьба з коронавирусною інфекцією. Влада запустила мобільний додаток для контролю самоізоляції і обсервації, а в Китаї знімають обмеження. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 8 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість інфікованих в Україні зросла до 1462 осіб

померли від ускладнень хвороби 45 пацієнтів

контроль за карантином тепер проводиться за допомогою мобільного додатку

на боротьбу з коронавірусом влада витратила близько мільярда гривень

ВООЗ закликала не поспішати знімати карантин

китайська влада зняла обмеження з міста Ухань

Статистика по Україні

Швидкість поширення хвороби в Україні збільшилася вдвічі. Кількість нових інфікованих за останню добу склало 143 людини, з них 32 медичних працівника. На даний момент в Україні 1462 хворих, померли від інфекції 45 осіб, вилікувались 28. Серед виявлених хворих 104 дитини.

«Найбільше випадків зареєстровано у місті Києві - це 253 випадки, в Чернівецькій області - 243 випадки, в Івано-Франківській області - 160 випадків», - уточнив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нові випадки інфекції виявлено у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Донецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях, про летальні випадки повідомили у Чернівецькій області, а також у Рівному та Києві.

Перша смерть від коронавируса зафіксована в українській армії. В Івано-Франківській області померла жінка, яка працювала у ЗСУ. Всього серед військових зафіксовано четверо хворих.

У Чернівецькій області, Тернополі та Сумах одужали кілька пацієнтів.

Боротьба з пандемією в Україні

В Україні запущено мобільний додаток, за допомогою якого проводиться моніторинг самоізоляції і обсервації хворих і контактних з ними осіб. "Людині буде приходити 10 push-повідомлень на день. Потрібно буде зробити своє фото, і під час здійснення фотографії буде включатися геолокація", - пояснив принцип роботи віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Ігнорування додатка буде розглядатися, як порушення карантину.

МОЗ дозволив приватним клінікам проводити ПЛР-тестування. Крім того, у відомстві заявили, що готові розгорнути тимчасові госпіталі для пацієнтів з легкою формою хвороби, які не мають можливості самоізолюватись вдома.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов упевнений, що країна знаходиться на порозі піку пандемії. "Зараз ми знаходимося на порозі піку коронавирусной хвороби в Україні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медсистему. Кількість пацієнтів зростає настільки, що не вистачає ні лікарів, ні медикаментів, ні місць в лікарнях. На жаль, таке сталося у багатьої країнах...Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано", - вважає міністр.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відмову міської влади Запоріжжя від зупинки громадського транспорту. "Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію СБУ і МВС", - сказав президент.

За інформацією влади Києва, від сьогодні у місті на двотижневшй обсервації знаходяться 207 осіб, ще 40 тисяч киян входять до групи ризику і контролюються моніторинговими центром. За порушення карантину у столиці складено 574 адміністративних протоколи, здійснюється розслідування 3 кримінальних справ, сума штрафів склала 91 тис 800 грн.

Через карантин бюджети міст недоотримають 12,4 млрд грн. Такий прогноз зробив глава Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко. Частина недоїмки столиці у цій сумі становить 1,6 мільярда гривень. "У громад не залишиться коштів на зарплати медикам, вчителям, працівникам соціальних та комунальних служб. Органи місцевого самоврядування, можна сказати, залишилися один на один з пандемією", - сказав Кличко. Мер Дніпра Борис Філатов оцінив втрати в 300 млн грн, одеський голова Геннадій Труханов - в 100 млн грн.

За даними системи закупівель Prozorro, з бюджету держави на боротьбу з коронавірусом витрачені 952 млн грн. За ці гроші купувалися камери для вимірювання температури, апарати штучної вентиляції легенів, маски, рукавички, костюми, обладнання для анестезії та реанімації.

Десятки українців перебувають в Італії на примусовому карантині або у госпіталі в інтенсивншй терапії, заявив посол України в Римі Євген Перелигін. Імена цих людей не відомі, оскільки інформація може бути отримана диппредставництвом тільки у разі звернення родичів за допомогою.

Під час евакуації з Угорщини автобус з українцями потрапив в аварію. Водій мікроавтобуса заснув. Транспорт з'їхав з дороги і перекинувся. В результаті ДТП різні травми отримали 9 наших співгромадян, 5 з них госпіталізовано.

Послаблення карантину у світі

У Китаї знято карантин з епіцентру пандемії міста Ухань. З середи всім здоровим мешканцям дозволено виїжджати з провінції Хубей. Для цього їм необхідно мати в своєму смартфоні зелений QR-код, яким китайська влада позначає неінфікованих громадян країни.

Чеський уряд також зняв декілька обмежень. Громадянам країни дозволили займатися неконтактними видами спорту і відкрили спортмайданчики. Також дозволена робота магазинів будівельних матеріалів, техніки, сервісів з обслуговування велосипедів. При цьому, зберігається масковий режим і заборона збиратися у групи більше двох осіб.

У Франції вирішили поки не послаблювати карантин, незважаючи на зменшення кількості хворих. За словами міністра охорони здоров'я країни Олів'є Вірана, пік пандемії не досягнутий, за добу 94 французи були госпіталізовані з інфекцією. На даний момент інфіковані майже 100 тис осіб, 9 тис померли від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася із закликом до держав не поспішати знімати обмеження. "Найважливіше - це не послаблювати заходи дуже рано, щоб не повернутися на старі позиції. Це схоже на те, як бути хворим, якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями", - заявив офіційний представник організації Крістіан Ліндмайер.

Іспанська влада повідомляє про значне зростання смертності за останню добу. У країні зафіксовано 743 летальних випадки і 5 тис нових заражених. За весь час пандемії захворіли 140 тис 510 іспанців, померли 13 тис 798.

У Британії назвали минулий день «найтемнішим» в історії країни. Смертність від коронавируса зросла майже в два рази до 854 летальних випадки на добу. Загальна кількість померлих від пандемії у Сполученому Королівстві досягла 6 тис 227 осіб.