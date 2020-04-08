В Токио зафиксировали самую большую вспышку заражений с начала пандемии

В столице Японии Токио зафиксировали 144 случая заражения коронавирусом, что является самым большим ежедневным приростом с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам губернатор города Юрико Коикэ, общее число случаев инфицирования в Токио составляет 1339 человек. Всего в Японии коронавирусом заразились 4768 человек. Смертность от вируса в Японии, по состоянию на утро среды, составила 98 человек.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил чрезвычайную ситуацию в семи префектурах. В частности, режим ЧС будет действовать в течение месяца в Токио и Осаке, а также еще в пяти префектурах - Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке.

С 3 апреля Япония расширила круг государств, гражданам которых будет временно закрыт въезд в страну. Запрет касается жителей 73 стран и территорий, а также посетивших указанные страны за последние 14 дней.

Также РБК-Украина сообщало, что для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса, Япония выделит 1 триллион долларов, что явлется 20% от ВВП страны.