ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чоловік білоруської спортсменки Тимановської отримав польську візу

Новость на русском →
Польща, Середа 04 серпня 2021 17:21
Чоловік білоруської спортсменки Тимановської отримав польську візу Фото: чоловік білоруської спортсменки Тимановської отримав польську візу (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Автор: Марія Кучерявець

Офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що білоруська легкоатлетка Христиною Тимановська наразі знаходиться під опікою їх дипломатичних служб. А чоловік спортсменки вже отримав гуманітарну візу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ONET.PL.

Він зазначив, що з міркувань безпеки не хоче надавати додаткову інформацію про прибуття легкоатлетки в Польщу.

"У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що ми не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані", - сказав Мюллер.

Нагадаємо, що чоловік легкоатлетки Христини Тимановської покинув Білорусь. Він переїхав до Києва.

Додамо, Польща раніше видала гуманітарну візу Христині Тимановській.

Зазначимо, що спортсменка сьогодні вранці вилетіла з Токіо. В останній момент вона змінила пункт призначення і відправилася не до Варшави, а до Відня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь спортсменка Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту