ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тімановська заявила, що в Білорусі її хотіли відправити в психлікарню

Новость на русском →
Варшава, Четвер 05 серпня 2021 16:38
Тімановська заявила, що в Білорусі її хотіли відправити в психлікарню Фото: Христина Тімановська, Білоруська спортсменка (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білоруська спортсменка Христина Тімановська заявила, що при поверненні з Токіо в Білорусь її могли посадити в психіатричну лікарню. Попередити легкоатлетку про це в останній момент встигла її бабуся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Тимановской у Варшаві.

"Бабуся подзвонила мені, коли мене вже везли в аеропорт, і сказала: "будь ласка, не повертайся в Білорусь, Це не безпечно. У мене було близько 10 секунд на прийняття рішення", - розповів Тимановська.

За словами спортсменки, її рідні побоюються, що якби вона повернулася з Токіо в Білорусь, то її відправили в психіатричну лікарню.

Тімановська додала, що завжди була далека від політики, не ходила на акції і не підписувала ніяких листів, а також нічого не говорила проти білоруського уряду.

"Я спортсмен і нічого не розумів у політичному житті. Я намагаюся в житті не займатися нічим, крім спорту, і щосили намагаюся не відвертатися на політику", - уточнила вона.

Нагадаємо, на пресконференції Тімановська назвала умову свого повернення до Білорусі.

Тімановська прибула до Варшави літаком вчора ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тимановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.

Зазначимо, чоловік Тімановської також втік з Білорусі після скандалу з дружиною в Токіо. Він в'їхав в Україну і отримав польську гуманітарну візу.

З чого почався скандал, детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь спортсменка
NEWS
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні