ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тимановська назвала умову свого повернення в Білорусь

Новость на русском →
Варшава, Четвер 05 серпня 2021 15:56
Тимановська назвала умову свого повернення в Білорусь Фото: Христина Тимановська, білоруська спортсменка (instagram.com kristi_timanovskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруська спортсменка Христина Тимановська поки не планує повертатися в Білорусь. Представники білоруської олімпійської команди намагалися її силою повернути з Токіо в Мінськ після того, як вона розкритикувала чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Тимановської у Варшаві.

Як наголосила спортсменка, для того, щоб вона повернулася додому, перебування на території Білорусі має стати безпечним.

"Я буду готова повернутися в Білорусь, коли буду впевнена, що моє перебування там буде безпечним", - сказала вона журналістам.

Тимановська прибула у Варшаву літаком вчора ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тимановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.

Нагадаємо, чоловік Тимановської також втік з Білорусі після скандалу з дружиною. Він в'їхав в Україні та отримав польську гуманітарну візу.

З чого почався скандал, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь спортсменка
NEWS
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні