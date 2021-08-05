Тимановська назвала умову свого повернення в Білорусь

Білоруська спортсменка Христина Тимановська поки не планує повертатися в Білорусь. Представники білоруської олімпійської команди намагалися її силою повернути з Токіо в Мінськ після того, як вона розкритикувала чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Тимановської у Варшаві.

Як наголосила спортсменка, для того, щоб вона повернулася додому, перебування на території Білорусі має стати безпечним.

"Я буду готова повернутися в Білорусь, коли буду впевнена, що моє перебування там буде безпечним", - сказала вона журналістам.

Тимановська прибула у Варшаву літаком вчора ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тимановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.