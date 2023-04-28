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"Точно в цель". Минобороны РФ цинично хвастается ударами по Украине. В ОП ответили

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Киев, Пятница 28 апреля 2023 12:09
"Точно в цель". Минобороны РФ цинично хвастается ударами по Украине. В ОП ответили Фото: руководитель ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В российском Минобороны цинично радуются ракетным ударам по Украине. В Офисе президента на это ответили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Минобороны РФ.

"Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", - написал Ермак.

Отметим, что перед этим Министерство обороны России опубликовало изображение запуска ракеты с подписью "Точно в цель".

&quot;Точно в цель&quot;. Минобороны РФ цинично хвастается ударами по Украине. В ОП ответили

Фото: Минобороны РФ цинично хвастается ударами по Украине (скрин)

Примечательно, что на фото изображен пуск ракеты "Искандер-К". Ее, как объясняли в Воздушных силах ВСУ, сложно выявить.

Именно эту ракету россияне использовали при обстреле Николаева, где под ударом оказались жилые дома, в результате чего 23 человека ранены, а один погиб.

Напомним, что сегодня ночью россияне совершили массированную ракетную атаку по Украине. Враг ударил по многоэтажке в Умани, уничтожив целый подъезд, количество жертв продолжает расти.

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