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Обстрел Николаева: оккупанты применили ракеты, которые сложно обнаружить

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Николаев, Пятница 28 апреля 2023 11:06
Обстрел Николаева: оккупанты применили ракеты, которые сложно обнаружить Фото: оккупанты при атаке по Николаеву применяли ракеты "Искандер-К", которые сложно обнаружить (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты во время атаки по Николаеву применяли сложно выявить ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"По уточненной информации... летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" - это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и состоит проблема ее обнаружения и также сбития. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной", - сказал он.

Кроме этого, как добавил Игнат, эти ракеты могут запускаться с довольно незначительного расстояния, зависит от того, где находится пусковая установка.

Обстрел Николаева

В ночь на 27 российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. По данным ОК "Юг", сначала сообщалось, что враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря.

На данный момент известно о 23 раненых и одном погибшем человеке. Среди раненых есть ребенок. На обстрелы Николаева отреагировал президент Владимир Зеленский и показал видео последствий обстрела города.

Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, из-за обстрела Николаева в ночь на четверг, 27 апреля, без света остался один из микрорайонов. Это первый обстрел города с Нового года. А глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что обстрел Николаева в ночь на 27 апреля был необычным. Жители города отвыкли от ударов, поэтому атака вызвала панику.

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