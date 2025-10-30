ua en ru
Точное попадание: Воздушные силы показали уничтожение "Шахедов" (видео)

Украина, Четверг 30 октября 2025 16:46
Точное попадание: Воздушные силы показали уничтожение "Шахедов" (видео) Фото: силы ПВО сбили российские дроны во время ночной атаки (facebook.com/pvkshid)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники на востоке результативно отработали по вражеским ударным дронам. Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

Военные обнародовали кадры с боевой работой сил противовоздушной обороны по вражеским дронам во время ночной атаки.

Также Воздушное командование "Восток" обнародовало фото, на которых можно заметить сбитые беспилотники врага.

Фото: силы ПВО сбили российские "Шахеды" (facebook.com/pvkshid)

При этом где именно были уничтожены беспилотники - не уточняется.

Ночная атака 30 октября

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Они снова целились по украинским энергетическим объектам.

По информации Воздушных сил ВСУ, для атаки оккупанты применили: 653 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов, 4 гиперзвуковых ракеты "Кинжал", 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 8 крылатых ракет "Калибр", 2 крылатых ракеты "Искандер-К", 30 крылатых ракет Х-101, 2 ракеты Х-59/69, 1 ракету Х-31П.

Военные уточнили, что всего удалось сбить 623 воздушных цели, в том числе почти 600 ударных беспилотников, 29 крылатых ракет и не только.

В результате удара были повреждены жилые дома в Запорожье. Два человека погибли, еще десятки - пострадали.

При этом в Ладыжине из-за российского удара погиб ребенок.

Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, каждая подобная атака россиян должна оборачиваться для РФ конкретными последствиями. Речь о реальном давлении со стороны стран Запада и санкциях.

