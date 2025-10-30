ua en ru
Точне влучання: Повітряні сили показали знищення "Шахедів" (відео)

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 16:46
Точне влучання: Повітряні сили показали знищення "Шахедів" (відео) Фото: сили ППО збили російські дрони під час нічної атаки (facebook.com/pvkshid)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники на сході результативно відпрацювали по ворожих ударних дронах. З'явилося відповідне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

Військові оприлюднили кадри з бойовою роботою сил протиповітряної оборони по ворожих дронах під час нічної атаки.

Також Повітряне командування "Схід" оприлюднило фото, на яких можна помітити збиті безпілотники ворога.

Фото: сили ППО збили російські "Шахеди" (facebook.com/pvkshid)

При цьому де саме було знищено безпілотники - не уточнюється.

Нічна атака 30 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Вони знову цілилися по українських енергетичних об'єктах.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для атаки окупанти застосували: 653 ударні дрони типу Shahed, "Гербера" і безпілотники інших типів, 4 гіперзвукові ракети "Кинджал", 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 8 крилатих ракет "Калібр", 2 крилаті ракети "Іскандер-К", 30 крилатих ракет Х-101, 2 ракети Х-59/69, 1 ракету Х-31П.

Військові уточнили, що загалом вдалося збити 623 повітряні цілі, зокрема майже 600 ударних безпілотників, 29 крилатих ракет і не тільки.

Унаслідок удару було пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі. Двоє людей загинули, ще десятки - постраждали.

При цьому в Ладижині через російський удар загинула дитина.

Як підкреслив президент України Володимир Зеленський, кожна подібна атака росіян має обертатися для РФ конкретними наслідками. Йдеться про реальний тиск з боку країн Заходу і санкції.

