Титановый корпус и наушники внутри: Huawei раскрыла секреты нового Watch Buds 2

Huawei официально обновила свой самый экспериментальный гаджет - Watch Buds 2. Под откидным дисплеем часов скрываются компактные беспроводные наушники. На этот раз разработчики сделали ставку на премиальные материалы и профессиональный мониторинг здоровья.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на HuaweiCentral .

Главная особенность Huawei Watch Buds 2 - это механизм Flip-up. При нажатии на кнопку фиксатора 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей поднимается, открывая доступ к двум миниатюрным наушникам, которые крепятся на магнитах к обратной стороне экрана.

Корпус выполнен из титанового сплава - это позволило уменьшить вес на 12 граммов и повысить устойчивость к царапинам. Несмотря на сложную конструкцию, гаджет выглядит как классические массивные часы, а его толщина составляет 14,69 мм.

Дисплей устройства получил рекордную пиковую яркость в 3000 нит. Экран с разрешением 466 x 466 пикселей поддерживает технологию LTPO для экономии заряда. По словам разработчиков, это обеспечивает плавную работу интерфейса и постоянно активный режим Always-On.

Наушники, которые "понимают" пользователя

Встроенные наушники-вкладыши весят всего несколько граммов и поддерживают систему активного шумоподавления (ANC). Уникальной технологией стала Adaptive Identification: наушники автоматически распознают, в левое или правое ухо их вставили, и самостоятельно переключают аудиоканалы.

Управлять музыкой можно через прикосновения к корпусу наушников. В режиме прослушивания с включенным шумоподавлением гарнитура выдерживает до трех часов, а заряжается она непосредственно от аккумулятора часов.

Мониторинг здоровья, высокая степень защиты и автономность

Кроме стандартного отслеживания пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), часы научились прогнозировать риск развития гипертонии и выявлять признаки аритмии. Все вычисления базируются на высокоточном анализе сердечного ритма.

Автономность самих часов при обычном использовании составляет около 3 суток. Защита устройства соответствует стандарту IP54 - гаджет не боится пыли и брызг воды, однако не предназначен для плавания или погружения.

Сейчас Huawei Watch Buds 2 представлены в Китае по цене около $509, а старт глобальных продаж ожидается уже в ближайшее время.