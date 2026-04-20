Титановий корпус та навушники всередині: Huawei розкрила секрети нового Watch Buds 2

Huawei офіційно оновила свій найбільш експериментальний гаджет - Watch Buds 2. Під відкидним дисплеєм годинника ховаються компактні бездротові навушники. Цього разу розробники зробили ставку на преміальні матеріали та професійний моніторинг здоров'я.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на HuaweiCentral .

Головна особливість Huawei Watch Buds 2 - це механізм Flip-up. При натисканні на кнопку фіксатора 1,5-дюймовий AMOLED-дисплей піднімається, відкриваючи доступ до двох мініатюрних навушників, що кріпляться на магнітах до зворотного боку екрана.

Корпус виконаний з титанового сплаву - це дозволило зменшити вагу на 12 грамів та підвищити стійкість до подряпин. Попри складну конструкцію, гаджет виглядає як класичний масивний годинник, а його товщина складає 14,69 мм.

Дисплей пристрою отримав рекордну пікову яскравість у 3000 ніт. Екран із роздільною здатністю 466 x 466 пікселів підтримує технологію LTPO для економії заряду. За словами розробників, це забезпечує плавну роботу інтерфейсу та постійно активний режим Always-On.

Навушники, що "розуміють" користувача

Вбудовані навушники-вкладиші важать лише кілька грамів і підтримують систему активного шумозаглушення (ANC). Унікальною технологією стала Adaptive Identification: навушники автоматично розпізнають, у ліве чи праве вухо їх вставили, і самостійно перемикають аудіоканали.

Керувати музикою можна через дотики до корпусу навушників. У режимі прослуховування з увімкненим шумозаглушенням гарнітура витримує до трьої годин, а заряджається вона безпосередньо від акумулятора годинника.

Моніторинг здоров'я, високий ступінь захисту та автономність

Окрім стандартного відстеження пульсу та рівня кисню у крові (SpO2), годинник навчився прогнозувати ризик розвитку гіпертонії та виявляти ознаки аритмії. Усі обчислення базуються на високоточному аналізі серцевого ритму.

Автономність самого годинника при звичайному використанні становить близько 3 діб. Захист пристрою відповідає стандарту IP54 - гаджет не боїться пилу та бризок води, проте не призначений для плавання чи занурення.

Наразі Huawei Watch Buds 2 представлені у Китаї за ціною близько $509, а старт глобальних продажів очікується вже найближчим часом.